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圍棋／許皓鋐應氏盃止步4強 仍創台灣本土圍棋最佳

中央社／ 台北8日電
許皓鋐。中央社
許皓鋐。中央社

台灣圍棋名將許皓鋐今天征戰應氏盃4強三番勝負第2局，可惜最後不敵中國棋士謝科，雖然止步於4強，但仍締造台灣本土棋士的最佳成績。

每4年舉辦1屆的應氏盃世界職業圍棋錦標賽，被譽為「圍棋界奧運會」，其中冠軍獎金高達40萬美元（約新台幣1300萬元），吸引眾多棋士同場較勁，而去年杭州亞運勇奪男子個人金牌的台灣棋士許皓鋐，日前以些微之差逆轉擊敗中國「快刀手」李欽誠，成功挺進4強。

過去台灣旅日棋手林海峰、王銘琬曾晉級應氏盃4強，但許皓鋐是第一位闖進4強的台灣本土棋士，同時是睽違17年再度有本土棋士打進世界性棋賽4強，上次是2007年在LG盃世界棋王戰奪冠的「紅面棋王」周俊勳。

只是進入應氏盃4強三番勝負，面對上屆亞軍得主謝科，許皓鋐卻發揮不如預期，連續2局皆惜敗對手，最後止步於4強，但仍締造台灣本土棋士在應氏盃的最佳成績，並進帳2萬5000美元（新台幣約81萬元）獎金。

許皓鋐接受中央社採訪時自評，其實從16強開始內容都不是很好，因此能夠闖進4強算是幸運，未來將加強在狀態不佳下的調整模式，「以我現在的狀態跟內容要進決賽確實不容易，如果棋的內容是好的話，可以給自己更多信心，接下來繼續努力。」

結束應氏盃賽事後，許皓鋐持續積極備戰友士盃十段賽，並期許自己調整好狀態，朝著7連霸創舉邁進，而他的下一個世界賽則是8月下旬展開的三星盃世界圍棋大師賽。

亞運 許皓鋐

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