電競／台灣第1人 Kagami入圍國際電競獎項最佳突破選手

憑著在「快打旋風6」卡普空盃奪冠，台灣電競選手Kagami（UMA）入圍今年Esports Awards「年度最佳突破選手」，成為首名入圍這項盛事的台灣電競選手。

秉持電競產業永續發展的精神，期許在電競領域表現頂尖的選手、團隊能夠獲得表揚，同時鼓勵每名辛苦的幕後團隊人員，從2016年開始舉辦的EsportsAwards已經邁入第8屆，而今年將於8月24日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行年度盛事。

其中，台灣電競選手Kagami通過層層關卡，與其餘8名來自各國的選手一同入圍「年度最佳突破選手」。中華民國電子競技運動協會接受中央社採訪時透露，Kagami是首名入圍Esports Awards的台灣選手，並提到票選結果社群占比25%，因此號召粉絲在8月20日投票截止前，一起支持Kagami。

2月前往美國洛杉磯征戰卡普空盃（Capcom CupX），Kagami雖然身上僅帶著300美元（約新台幣9500元），但最後成功擊敗各國好手，包含在決賽力退香港好手黃育祥（Chris Wong），不僅勇奪夢寐以求的冠軍，更抱回100萬美元（約新台幣3100萬元）的冠軍獎金。