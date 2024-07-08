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健美／國際總會亞洲盃 台灣陳錦煌包辦2金最風光

中央社／ 台北8日電
IFBB國際健美總會亞洲盃在蒙古烏蘭巴托舉行，台灣代表隊共計拿下2金1銀1銅，其中陳錦煌（右3）個人包辦2面金牌，堪稱最大贏家。（中華民國健美健身協會提供）
IFBB國際健美總會亞洲盃在蒙古烏蘭巴托舉行，台灣代表隊共計拿下2金1銀1銅，其中陳錦煌（右3）個人包辦2面金牌，堪稱最大贏家。（中華民國健美健身協會提供）

在蒙古烏蘭巴托舉行的IFBB國際健美總會亞洲盃，台灣代表隊屢傳佳績，其中陳錦煌分別拿下男子形體資深組金牌以及總冠軍，個人包辦2金，總計代表隊進帳2金1銀1銅。

台灣代表隊先靠著陳韋丞拿下銀牌後，接著劉明毅接棒持續發威，在男子形體公開組170公分量級10名選手中拿下銅牌。

最後登場的陳錦煌，在男子形體資深組的7名選手當中順利摘金，並且又在全場總冠軍賽裡拿到冠軍，個人包辦2面金牌，成為代表隊中最大贏家。

陳錦煌在接受中央社訪問時表示，「每次代表台灣出國比賽總是戰戰兢兢，這次能在烏蘭巴托替台灣拿下2面金牌，除了非常開心之外，也很感謝協會、理事長的幫忙，台灣在健美這一塊還是有很多發展潛力，希望未來能有更多新人投入。」

率隊出征的中華民國健美健身協會理事長許安進則提到，劉明毅、陳錦煌、陳韋丞平日刻苦訓練外，每日飲食的控管、嚴苛的營養素攝取與艱辛的減脂過程都很辛苦，一定要有過人的意志力才辦得到。

許安進強調，「我們除了聘請IFBB國際裁判羅仕傑給予比賽項目的指定動作指導，協助運動員在賽場上有好的表現外，接下來也將爭取國際賽到台灣舉辦，畢竟上一次健美國際賽事來台，已經是2009年的事。」

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