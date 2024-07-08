2024桃園虎頭山極限運動賽事開幕 各路極限好手同場競技

隨著暑假的腳步展開，桃園市政府為青少年策劃了一場刺激的極限運動盛會。(6日)桃園汴洲公園舉辦第二屆虎頭山極限運動活動，延續去年的熱情與活力，讓青少年在這個暑假有更多的機會釋放他們的熱情與能量。本次活動將邀請滑板、衝浪滑板及BMX極限單車等極限運動高手齊聚一堂，展開一場精彩絕倫的競速競技。本次BMＸ極限單車競速由詹勝凱獲得冠軍，而衝浪滑板及滑板組則分別由劉承鋒及楊立綸獲得第一名，比賽除場地競速外，本次也開放挑戰組以全民同樂為目的參加，不計競賽時間及名次，完賽者將可獲得完賽獎狀及參加好禮。

極限運動，國際舞台的崛起

桃園市副市長蘇俊賓也指出：『從2008年北京奧運的特技單車，到2020年東京奧運的滑板，再到即將到來的2024年巴黎奧運，極限運動已從街頭文化晉升為國際競技舞台上的明星，加上市府也一直想要推動適合青少年的運動，我們認為這是一個挑戰與正向意志兼具的活動。』桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟也表示：『越來越多的青年朋友接觸極限運動，無論是滑板、極限單車、直排輪、跑酷或攀岩，都已成為他們生活中不可或缺的一部分，因此市府不僅提供這樣的場地，更舉辦競賽，邀請好手同台參與，讓更多青少年朋友有更多適合的休閒運動。』

桃園市蘇俊賓副市長（右二）協同桃園觀旅局周柏吟局長（左二）一同進行首次BMX挑戰。主辦單位提供

汴洲公園：極限運動的新樂園

汴洲公園於民國103年3月3日正式啟用，占地達萬坪，並於110年經桃園市政府整修部份空間，打造成桃園首座Pump Track場地。汴洲公園目前共有大、中、小共三個場地，跑道包含了斜坡、波浪、山丘等設計，大場地及中場地高低起伏較大，較有挑戰性，小場地高低起伏較為平緩，較適合小朋友進行練習，公園內也有設置步道，民眾可以來公園散散步，一旁也有超大草皮可供野餐、玩耍。民眾前往汴洲公園遊玩時，可以順道前往周邊景點走走，包含擁有豐富完整步道系統的虎頭山公園、擁有桃園近郊最美夜景的虎頭山環保公園、擁有超美神社的桃園忠烈祠暨神社文化園區，還有各種挑戰極限體能設施共融式森林遊戲區的大有梯田生態公園。