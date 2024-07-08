深蹲賺LINE POINTS！「運動活力機」鼓勵捷運族動起來

現代人久坐不動、飲食精緻，隨著年齡增長，肌力不斷流失，為鼓勵全民運動及響應節能減碳，台北捷運中正紀念堂站的5號出口街頭藝人展演區旁，設有具AI辨識功能的「運動活力機」，民眾可透過手機掃描螢幕上的 QR Code，跟著虛擬教練的專業教學，75秒內完成徒手深蹲20下，每人即可獲得20元獎勵的LINE POINTS點數回饋，可廣泛地用於合作商家消費，預料將帶動通勤族深蹲運動風潮。

本計畫為國科會產學合作計畫之延續，經過前期的研發及機台驗證，此次透過國立台灣師範大學，擇定通勤族群，今天起推出試辦「運動活力機—以運動翻轉捷運公共場域文化」運輸創新合作計畫，由台師大體育與運動科學系教授張少熙擔任計畫主持人，邀請全鋒事業公司、工業技術研究院等結合產業、學術、研究三方跨單位 合作，以創新服務打造運動健康城市，善盡大學及企業的社會責任，利用暑假上架試辦三個月。試辦期間，為提高民眾參與誘因及結合公益推廣，將由台灣運動彩券公司提供運動後的獎勵回饋，也有專人協助解決民眾的疑慮。

張少熙表示，互動機台名稱為「運動活力機」，主要構想為透過有效、簡易的身體活動，初期以徒手深蹲動作，帶給台北捷運使用者健康活力，以及營造大眾運輸場域互動氛圍，此外，以台語取其諧音「運動吼哩錢（給你錢）」，用逗趣名稱吸引民眾好奇來使用。

工研院資通所技術副組長連俊宏表示，團隊初期開發的原型機，已在台師大校園完成測試，這次改良設計版本結合了最新AI運動科技，無人接近時的待機狀態，畫面上會投放推廣內容。 若民眾接近將喚醒系統，提醒民眾拿出手機拍QR Code綁定個人身分，在鏡頭前揮手擺出啟動 動作，即可透過設備上的人體肢段偵測模組，即時分析民眾在運動過程的正確性和完整度。系統更透過微獎勵機制，輕推鼓勵民眾走出戶外，多加利用大眾運輸工具，達到健康兼減碳的雙重效益。

台北捷運公司站務處處長胡正倫表示，活動主題為「運動減碳愛台灣」，期以智慧科技融 入全民運動的形式，在捷運場域建構一套以數據分析為基礎，整合體感偵測技術的身體活動互動系統運動活力機，提高公共空間運動環境的便利性與可及性，進而增加民眾身體活動機會， 同時營造智慧城市運動文化，民眾也能透過運動後取得的獎勵LINE POINTS回饋，提高乘坐捷 運意願，以實踐個人低碳生活。

贊助前期研發費用的全鋒事業總經理于蓓蒂指出，為落實ESG企業永續策略，推動運動科技 產業，希望透過此活動提供創新方法，協助台北捷運使用者，利用運動活力機，進行兼具安全、快速及有效的身體活動，同時活躍捷運場域，並協助智慧運輸轉型，以運動翻轉捷運公共場域文化，並建立永續台北城。

初期營運模式以公益推廣及身體活動促進為目的，將擴大捷運乘客使用運動活力機次數，每人每日限用一次，如未達標可重複一次，並利用LINE POINTS獎勵，來提高乘客使用意願，如營運成果良好，達到累積1萬人次使用目標，團隊將評估第二期計畫延續事宜。