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瓊斯盃／布依德確定無緣瓊斯盃 外籍生莫巴耶頂替上陣

中央社／ 台北8日電
政治大學外籍生莫巴耶將頂替布依德上陣。資料照
政治大學外籍生莫巴耶將頂替布依德上陣。資料照

有意歸化台灣的球員布依德，因為在荷蘭陪妻子待產，確定無緣本屆瓊斯盃，中華民國籃球協會今天宣布，將由政治大學外籍生莫巴耶頂替上陣。

吉爾貝克（Brandon Gilbeck）在7月1日與籃協正式簽下歸化合約，也有了中文名「高柏鎧」，這次瓊斯盃男子組賽事將披上台灣藍隊戰袍出賽，至於同樣有意歸化的布依德（Julian Boyd）則是入選白隊。

然而，籃協今天透過聲明指出，布依德目前在荷蘭陪妻子待產，加上本次具體內容洽談與教育部體育署作業時間關係，因而來不及返台參加瓊斯盃訓練、比賽，籃協立即通過選訓會議，邀請政治大學外籍生莫巴耶加入台灣白隊，藉以與本土好手磨合，同時吸取國際賽經驗，並納入未來歸化人選。

籃協副秘書長張承中接受中央社採訪時透露，雖然莫巴耶以前代表塞內加爾打過U18、U19的青年隊，但並非完全沒有機會歸化，甚至如果有機會將爭取依循「阿巴西模式」，「這次也給外籍生1個機會。」

政大教練陳子威提到，替莫巴耶感到開心，同時等於白隊共有4名政大球員，讓他覺得相當具有成就感，「這也是我們成立球隊初衷。」陳子威補充，希望莫巴耶未來有歸化機會，並點名丹尼爾、阿拉薩都是不錯人選，「他們還很年輕，也許慢慢培養到28歲到30歲，也讓國家多一點選擇。」

張承中強調，體育署一直相當支持籃協爭取第2名歸化球員，因此將持續與布依德洽談歸化事宜，而且人選並不設限，同步與麥卡洛（Chris McCullough）等人選溝通，朝著複數歸化球員目標邁進。

瓊斯盃 陳子威 體育署

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