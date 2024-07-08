快訊

台積電衝1050元再創天價！台股漲逾410點 攻23966點盤中新高

「不用買Pro版」只要入手平價版iPhone 16！蘋果專家曝5大購買誘因

高雄豪宅「折屍藏衣櫃」命案主嫌收押 幫洗屍2共犯當庭釋放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫網／詹皓晴女雙晉級16強 混雙不敵地主組合遭淘汰

中央社／ 台北8日電
詹皓晴（左）女雙晉級溫網16強，混雙組合則是提前遭淘汰。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）女雙晉級溫網16強，混雙組合則是提前遭淘汰。圖／劉雪貞提供

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯攜手征戰溫網女雙，以直落2擊敗地主英國組合宮崎百合子、阿普爾頓，強勢取得女雙16強門票。

力拚溫布頓網球錦標賽衛冕的謝淑薇，在昔日搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）選擇退役情況下，今年改與比利時名將梅丹斯（Elise Mertens）聯手，兩人也榮膺溫網女雙頭號種子，劍指獎金65萬英鎊（約新台幣2686萬元）的女雙冠軍。

歷經連日雨勢導致賽程延宕，謝淑薇今天終於與梅丹斯踏上女雙賽場，面對地主組合宮崎百合子、阿普爾頓（Emily Appleton），「台比聯軍」在首盤僅讓對手保住1個發球局，以6比1先馳得盤，甚至在次盤趁勝追擊，在第8局完成破發情況下，再以6比2取得勝利，同時搶下女雙16強門票。

接下來「台比聯軍」將在16強戰對決「美國組合」科甯（Sofia Kenin）、瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands），力拚前進女雙8強，而本屆溫網女雙、混雙「雙線出擊」的謝淑薇，與波蘭好手傑林斯基（JanZielinski）搭檔的混雙，今天也要力拚16強的席次。

另名已經晉級女雙16強的台將詹皓晴，今天與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）征戰混雙賽場，面對地主組合威里斯（Marcus Willis）、巴奈特（Alicia Barnett），沒想到卻以3比6、6比3、5比10落敗，提前遭到淘汰。

比利 溫網 謝淑薇

延伸閱讀

溫網／強勢拍下外卡組合闖16強 謝淑薇勇奪跨季20連勝

網球／「百搭」謝淑薇換搭檔照樣贏 詹皓晴德國開紅盤

網球／伯明罕奪本季第3冠 謝淑薇排名回升到世界第2

伯明罕女網／輕鬆打趴中日組合！謝淑薇生涯35座金盃入袋

相關新聞

PGA／決賽輪狂抓9鳥 潘政琮、約翰迪爾菁英賽並列第2創本季最佳

我國旅美高球好手潘政琮在出征巴黎奧運前傳回好消息，他在美巡賽翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）決賽輪狂...

加拿大羽賽／驚奇之旅 許尹鏸、林芝昀女雙亞軍作收

我國女雙世界排名45的許尹鏸／林芝昀，加拿大公開賽一路闖關，勇闖最終決賽，今天凌晨挑戰世界排名第10的日本頭號種子組合岩...

瓊斯盃／布依德確定無緣瓊斯盃 外籍生莫巴耶頂替上陣

有意歸化台灣的球員布依德，因為在荷蘭陪妻子待產，確定無緣本屆瓊斯盃，中華民國籃球協會今天宣布，將由政治大學外籍生莫巴耶頂...

PGA／喜獲英國公開賽參賽權打亂行程 潘政琮：幸福的煩惱

台灣好手潘政琮今天在PGA約翰迪爾菁英賽，以260桿、排名並列第2作收，並獲得今年英國公開賽參賽權，儘管打亂原有行程安排...

電競／韓國LOL戰隊T1世界盃奪冠 人氣選手Faker贏得MVP

韓國英雄聯盟（LOL）職業戰隊T1今天在電競世界盃冠軍戰以3比1擊敗中國戰隊Top Esports，贏得歷史性的冠軍，而...

溫網／詹皓晴女雙晉級16強 混雙不敵地主組合遭淘汰

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯攜手征戰溫網女雙，以直落2擊敗地主英國組合宮崎百合子、阿普爾頓，強勢取得女雙16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。