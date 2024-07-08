溫網／詹皓晴女雙晉級16強 混雙不敵地主組合遭淘汰

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯攜手征戰溫網女雙，以直落2擊敗地主英國組合宮崎百合子、阿普爾頓，強勢取得女雙16強門票。

力拚溫布頓網球錦標賽衛冕的謝淑薇，在昔日搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）選擇退役情況下，今年改與比利時名將梅丹斯（Elise Mertens）聯手，兩人也榮膺溫網女雙頭號種子，劍指獎金65萬英鎊（約新台幣2686萬元）的女雙冠軍。

歷經連日雨勢導致賽程延宕，謝淑薇今天終於與梅丹斯踏上女雙賽場，面對地主組合宮崎百合子、阿普爾頓（Emily Appleton），「台比聯軍」在首盤僅讓對手保住1個發球局，以6比1先馳得盤，甚至在次盤趁勝追擊，在第8局完成破發情況下，再以6比2取得勝利，同時搶下女雙16強門票。

接下來「台比聯軍」將在16強戰對決「美國組合」科甯（Sofia Kenin）、瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands），力拚前進女雙8強，而本屆溫網女雙、混雙「雙線出擊」的謝淑薇，與波蘭好手傑林斯基（JanZielinski）搭檔的混雙，今天也要力拚16強的席次。

另名已經晉級女雙16強的台將詹皓晴，今天與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）征戰混雙賽場，面對地主組合威里斯（Marcus Willis）、巴奈特（Alicia Barnett），沒想到卻以3比6、6比3、5比10落敗，提前遭到淘汰。