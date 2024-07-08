快訊

國會改革釋憲案 急件通知立院挨批插隊 憲法法庭澄清

清大生辱罵同學「延畢的垃圾」 法官這原因判無罪

PGA／決賽輪狂抓9鳥 潘政琮、約翰迪爾菁英賽並列第2創本季最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
潘政琮。圖／取自潘政琮粉絲團
潘政琮。圖／取自潘政琮粉絲團

我國旅美高球好手潘政琮在出征巴黎奧運前傳回好消息，他在美巡賽翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）決賽輪狂抓9隻小鳥，雖錯過第18洞的博蒂推桿，單輪仍繳出64（-7）桿佳績，總桿數260（-24）桿並列第2，創下本季最佳成績。

32歲的小潘2019年的RBC傳承盃高球賽奪下生涯PGA首冠，今年賽季前12場比賽有5場遭淘汰、1場退賽，只有開季第3站在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open at Vidanta）並列第3，三度出征奧運前再度打進前10，且有爭冠機會，為巴黎旅程注入強心針。

翰迪爾菁英賽小潘憑藉前兩輪65桿、63桿好表現，兩輪打完躍居龍頭；第三輪他抓下4鳥、吞1柏忌，單輪68（-3）桿、總桿數196（-17）桿的成績下滑到並列第4，落後領先的美國湯普森（Davis Thompson）4桿。

台灣時間今天凌晨迎接最後18洞賽事，小潘前5洞就進帳3個博蒂，可惜第8洞吞下柏忌；轉場後小潘連抓3隻小鳥，排名再度提升，第14洞再射下小鳥，雖在第15洞吞下單場第2個柏忌，但接續2洞馬上抓鳥補血，可惜收尾的第18洞博蒂推桿停在洞口，錯過獨居第2機會。

總計小潘決賽輪抓下9鳥、吞2柏忌，總桿數260（-24）桿雖沒能追上奪下生涯首冠的湯普森256（-28）桿，並列第2成績仍創本季最佳。

和小潘將成巴黎奧運隊友的我國另名好手俞俊安，三輪打完排在21位，決賽輪抓下6鳥、吞2柏忌，以總桿數267（-17）桿作收，排名小升一位到並列20名。

俞俊安 湯普森 潘政琮

延伸閱讀

奧運籃球／字母哥領軍退克羅埃西亞 希臘重返五環聖殿

射箭／企業射箭聯賽第8輪 奧運國手PK戰林子翔勝出

奧運籃球／43歲澳洲女籃傳奇傑克森 第5度出征奧運

PGA／約翰迪爾菁英賽暫列第4 潘政琮挑戰奧運前奪本季首冠

相關新聞

PGA／決賽輪狂抓9鳥 潘政琮、約翰迪爾菁英賽並列第2創本季最佳

我國旅美高球好手潘政琮在出征巴黎奧運前傳回好消息，他在美巡賽翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）決賽輪狂...

加拿大羽賽／驚奇之旅 許尹鏸、林芝昀女雙亞軍作收

我國女雙世界排名45的許尹鏸／林芝昀，加拿大公開賽一路闖關，勇闖最終決賽，今天凌晨挑戰世界排名第10的日本頭號種子組合岩...

PGA／潘政琮備戰奧運 美巡賽先拚冠

巴黎奧運將3度代表中華代表團出征的我國旅美高球好手潘政琮，前進巴黎前有機會挑戰本季首冠。他在美巡賽約翰迪爾菁英賽二輪打完...

足球／安聯小小世界盃冠軍出爐 3幸運兒將赴德國培訓

2024安聯小小世界盃今天誕生各組別奪金隊伍，TFA尤文圖斯隊衛冕U10冠軍外也拿下U6幼兒組金盃，獲得雙料冠軍；前往德...

電競／傳說對決超級職業聯賽 台灣戰隊BMG奪世界冠軍

前往泰國曼谷征戰2024年傳說對決超級職業聯賽，台灣電競戰隊BanMei Gaming今天以4比1局數擊敗泰國戰隊Bur...

慢壘／桃園市原住民族聯盟盃 北海鱈魚香絲5連勝封王

桃園市原住民族第8屆聯盟盃慢速壘球錦標賽，今天（7日）在青埔慢壘場圓滿閉幕，北海鱈魚香絲隊在決賽以10：7力克原動力多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。