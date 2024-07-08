PGA／決賽輪狂抓9鳥 潘政琮、約翰迪爾菁英賽並列第2創本季最佳

我國旅美高球好手潘政琮在出征巴黎奧運前傳回好消息，他在美巡賽翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）決賽輪狂抓9隻小鳥，雖錯過第18洞的博蒂推桿，單輪仍繳出64（-7）桿佳績，總桿數260（-24）桿並列第2，創下本季最佳成績。

32歲的小潘2019年的RBC傳承盃高球賽奪下生涯PGA首冠，今年賽季前12場比賽有5場遭淘汰、1場退賽，只有開季第3站在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open at Vidanta）並列第3，三度出征奧運前再度打進前10，且有爭冠機會，為巴黎旅程注入強心針。

翰迪爾菁英賽小潘憑藉前兩輪65桿、63桿好表現，兩輪打完躍居龍頭；第三輪他抓下4鳥、吞1柏忌，單輪68（-3）桿、總桿數196（-17）桿的成績下滑到並列第4，落後領先的美國湯普森（Davis Thompson）4桿。

台灣時間今天凌晨迎接最後18洞賽事，小潘前5洞就進帳3個博蒂，可惜第8洞吞下柏忌；轉場後小潘連抓3隻小鳥，排名再度提升，第14洞再射下小鳥，雖在第15洞吞下單場第2個柏忌，但接續2洞馬上抓鳥補血，可惜收尾的第18洞博蒂推桿停在洞口，錯過獨居第2機會。

總計小潘決賽輪抓下9鳥、吞2柏忌，總桿數260（-24）桿雖沒能追上奪下生涯首冠的湯普森256（-28）桿，並列第2成績仍創本季最佳。

和小潘將成巴黎奧運隊友的我國另名好手俞俊安，三輪打完排在21位，決賽輪抓下6鳥、吞2柏忌，以總桿數267（-17）桿作收，排名小升一位到並列20名。