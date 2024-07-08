奧運籃球／字母哥領軍退克羅埃西亞 希臘重返五環聖殿

NBA公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天完成生涯另個里程碑，他在奧運資格賽最終戰貢獻23分、8籃板，率隊擺脫克羅埃西亞糾纏，以80：69迎接巴黎奧運門票，相隔16年再返五環聖殿舞台。

作為男籃奧運資格賽4站之一的東道主，希臘沒讓地主球迷失望，分組賽2連勝打下龍頭，單淘汰的4強賽再淘汰NBA獨行俠隊看板人物唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，搶進台灣時間今天凌晨進行的決賽。

面對克羅埃西亞，地主希臘在安戴托昆波坐鎮下以80：69迎接勝利，隊史第5度挑戰奧運殿堂，將挑戰1952年、96年、04年和08年都不曾踏上的五環聖殿頒獎台。

不只安戴托昆波，「字母弟」小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）也是希臘隊成員，儘管今天關鍵戰沒能上陣，仍能和哥哥攜手登上奧運殿堂。

「字母大哥」大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）同樣是希臘隊一元，但因6月左腳阿基里斯腱撕裂無法上陣。

巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，籃球賽程將從27日進行到8月11日。

男籃奧運資格賽將產出最後4支晉級隊伍，除希臘隊搶下巴黎門票，西班牙以86：79力退巴哈馬，巴西以94：69擊敗拉脫維亞，雙雙搶下寶貴的奧運席位。