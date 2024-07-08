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加拿大羽賽／驚奇之旅 許尹鏸、林芝昀女雙亞軍作收

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許尹鏸與林芝昀奪得加拿大羽球公開賽女雙亞軍。圖／取自土地銀行羽球隊臉書
許尹鏸與林芝昀奪得加拿大羽球公開賽女雙亞軍。圖／取自土地銀行羽球隊臉書

我國女雙世界排名45的許尹鏸／林芝昀，加拿大公開賽一路闖關，勇闖最終決賽，今天凌晨挑戰世界排名第10的日本頭號種子組合岩永鈴／中西貴映雖沒能延續驚奇，以兩個13：21敗陣，亞軍成績仍創攜手最佳紀錄。

加拿大公開賽屬於BWF超級500系列，總獎金42萬美金，去年開始搭檔的土銀組合許尹鏸／林芝昀成大黑馬，連過4關闖進生涯第一場超級500系列決賽。今天碰剛在美國公開賽捧冠的日本組合，寶島組合首局前段還能緊咬比數，一度戰成10：10，但12：13時遭對手連拿7分拉開領先，以13：21讓出首局。

第二局寶島組合在多拍對峙展現競爭力，可惜宛如首局翻版，日本組合13：12領先時又打出一波6：0攻勢奠定勝基，第一個「冠軍點」就殺球得手，以再一個21：13迎接連兩站冠軍。

許尹鏸／林芝昀去年開始合作迄今已拿了3座冠軍，層級都是較低的國際挑戰賽和國際系列賽，加拿大公開賽締造新猷，兩人頒獎典禮時還有些生澀，戴上牛仔帽後在日本組合邀請示意下才一起合影，留下搭檔新頁的寶貴紀念。

挑戰賽 美國公開賽

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