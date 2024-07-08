電競／從墊底到傳說對決世界冠軍 台灣戰隊BMG驚奇之旅

去年還在傳說對決GCS夏季職業聯賽位居墊底，台灣電競戰隊Ban MeiGaming本季搖身一變成為常勝軍，先在GCS春季賽奪冠，今天更舉起APL的世界冠軍金盃。

去年台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）正式成軍，然而在初登場的GCS夏季職業聯賽以墊底收場，歷經休賽季的陣容調整，BMG本季華麗轉身，一舉抱回GCS春季職業聯賽冠軍，並取得總獎金50萬美金（約新台幣1630萬元）、在泰國曼谷舉行的傳說對決超級職業聯賽（APL）參賽資格。

從瑞士制循環賽出線後，BMG一路過關斬將，包含力退公認最強的泰國戰隊Talon Esports，順利挺進4強，可惜昨役在不敵泰國戰隊Buriram United Esports（BRU）情況下，BMG落入敗部組，必須與閃電狼（FW）上演「台灣內戰」，爭奪冠軍戰門票。

BMG戰隊總監陳建廷（Benny）也在昨天立刻給予「心靈雞湯」，「我跟選手說還有機會，我們也還沒有回家，只是多打1場，以挑戰者身分打上去，很明顯感受到他們在大型比賽會緊張，跟以往發揮不太一樣。」

順利在敗部決賽逆轉擊敗閃電狼，BMG經過短暫休息後，今天的冠軍賽再與BRU正面交鋒，不過這次BMG前3局皆壓制對手，率先取得聽牌，雖然第4局讓出，不過第5局不給對手延長戰線機會，最後就以4比1局數獲勝，勇奪隊史首座世界冠軍，同時進帳20萬美金（約650萬新台幣）的冠軍獎金。

選手時期曾贏得傳說對決的世界冠軍，陳建廷接受中央社採訪時表示，這座冠軍的感受完全不一樣，畢竟以往擔任選手就是打好比賽，而轉任後勤則要扛起帶領整支隊伍的壓力，包含看事情角度必須面面俱到，甚至顧及5名選手的脾氣，磨合讓團隊氣氛更融洽等，「以前比賽都沒有這麼緊張。」

特別感謝戰隊老闆的支持，給予超越其他戰隊的福利、待遇，陳建廷更提到，這批選手在台灣其他戰隊甚至非先發選手，「不過剛好這幾名選手湊在一起，打出不錯的成績，也謝謝我們後勤團隊的努力。」