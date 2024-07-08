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PGA／潘政琮備戰奧運 美巡賽先拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
潘政琮前進巴黎前有機會挑戰本季首冠。 路透社
潘政琮前進巴黎前有機會挑戰本季首冠。 路透社

巴黎奧運將3度代表中華代表團出征的我國旅美高球好手潘政琮，前進巴黎前有機會挑戰本季首冠。他在美巡賽約翰迪爾菁英賽二輪打完並列領先，昨天進行的第三輪也射下4隻小鳥，雖在收尾的第18洞吞下柏忌、排名下滑到並列第4，但僅落後領先的美國湯普森4桿，決賽輪仍有機會爭取生涯第2座美巡賽金盃。

32歲的小潘2019年的RBC傳承盃高球賽奪下生涯PGA首冠，因新冠肺炎疫情延後一年的東京奧運，更打下我國高球史上史無前例的銅牌，月底將連續3屆出征奧運，挑戰再登頒獎台。

巴黎奧運男子高球賽將於8月1日到4日進行，女子組賽程8月7日到10日，小潘和奧運隊友俞俊安本周齊聚約翰迪爾菁英賽，小潘前兩輪打完更取得並列領先表現，儘管昨單輪68（-3）桿表現排名下滑，爭冠仍沒絕望。

本季前12場比賽只有墨西哥公開賽打進前10名的小潘說：「我落後4桿，所以明天我必須全力以赴。」約翰迪爾菁英賽表現也攸關英國公開賽參賽資格，還沒取得門票的前兩名選手就可獲參賽寶貴席位，曾在2014、19和21年參賽的小潘說：「對我來說，英國公開賽資格就像是額外的紅利。就像我說的，我只要上場比賽，盡量推進更多球，就有機會。」

巴黎奧運 英國 菁英

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