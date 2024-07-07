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桌球／遭日怪物少年逆轉 林昀儒無緣WTT曼谷球星挑戰賽決賽
我國桌球名將「小林同學」林昀儒勇闖WTT曼谷球星挑戰賽男單4強，今天下午和日本「怪物少年」張本智和對決，林昀儒在搶下首局下反被對手連趕3局，以局數1：3敗下陣來，無緣挺進晚上的男單決賽。
林昀儒目前世界排名第7，和世界第10的張本智和過去5度對決僅拿1勝，兩人今天對決後的再碰頭可能就是巴黎奧運。
「奧運前哨戰」中，林昀儒以11：9先下一城，但張本智和接續以11：3、11：5連趕兩局，第4局又先取得10：4的絕對優勢；林昀儒雖一連瓦解對手4個賽末點，張本智和仍沉住氣，最終以11：8收下勝利和男單決賽門票。
林昀儒除男單闖進4強，和陳思羽的混雙也是打進4強才敗給世界排名第3的張本智和與早田希娜。
除「小林同學」雙闖4強，「桌球教父」莊智淵和高承睿的師徒檔一路闖進男雙決賽，可惜再度敗在張本智和拍下，張本智和／松島輝空在5局大戰帶走勝利，張本智和今天再闖男單決賽，有機會挑戰單站男單、男雙和混雙都登頂的3金橫掃紀錄。
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