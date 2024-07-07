加拿大羽賽／台灣女雙內戰！許尹鏸、林芝昀挺進冠軍戰
BWF超級500等級的加拿大羽球公開賽今天進行各組4強賽，台灣女雙組合許尹鏸與林芝昀，以21比13、11比21、21比19擊退自家人謝沛珊與洪恩慈，如願闖進冠軍戰。
今天的4強賽事，台灣共有2組女雙、2組混雙出賽，但最終僅21歲的許尹鏸和24歲的林芝昀組合如願挺進金牌戰。
許尹鏸與林芝昀今天對上謝沛珊與洪恩慈，首局開賽就是9比0攻勢奠定勝基，隨後輕鬆獲勝；第2局輪到謝沛珊與洪恩慈發威，先以11比6取得技術暫停的領先後，接著又拉出9比1的攻勢取得13個局末點，順利扳回一局。
關鍵的第3局，比賽前段雙方上演拉鋸戰，不過許尹鏸與林芝昀在10比9領先時連得4分，稍稍拉開差距，儘管謝沛珊與洪恩慈在比賽後段4度追到1分差，但還是讓許尹鏸與林芝昀帶走勝利。
世界排名第45的許尹鏸與林芝昀，冠軍戰將對上世界排名第10的大會頭號種子、日本組合岩永鈴、中西貴映，雙方過去曾在今年5月的馬來西亞大師賽交手，當時台灣組合直落2敗北，且2局僅拿19分。
屬於世界羽球聯盟（BWF）超級500等級的加拿大羽球公開賽，是巴黎奧運前最後一場國際賽事，部分取得奧運資格的球員也藉由這場賽事調整狀態，像是日本好手奈良岡功大、丹麥的安東森（AndersAntonsen）都有參賽。
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