PGA／約翰迪爾菁英賽暫列第4 潘政琮挑戰奧運前奪本季首冠

我國高球好手潘政琮即將3度征戰奧運，前進巴黎前有機會挑戰本季首冠，他在美巡賽翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）二輪打完並列領先，今天進行的第三輪進帳4隻小鳥，可惜收尾的第18洞吞下柏忌，排名下滑到並列第4名，落後領先者4桿，決賽輪仍有機會爭取金盃。

32歲的小潘2019年的RBC傳承盃高球賽奪下生涯PGA首冠，今年賽季前12場比賽有5場遭淘汰、1場退賽，只有開季第3站在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open at Vidanta）並列第3。翰迪爾菁英賽小潘憑藉前兩輪65桿、63桿好表現，兩輪打完躍居龍頭，第三輪又在第1洞就抓下小鳥，第6洞、第10洞和17洞也有博蒂進帳，但最後18洞打破完美表現，出現單場第一個柏忌，單輪68（-3）桿、總桿數196（-17）桿的成績下滑到並列第4。

小潘和暫居首位的美國湯普森（Davis Thompson）差距4桿，湯普森第三輪狂抓9隻小鳥，且沒出現任何柏忌，以單輪62（-9）桿、總和192（-21）成績躍居龍頭。

和小潘將成巴黎奧運隊友的我國另名好手俞俊安，第三輪抓下4鳥、吞2柏忌，單輪成績69（-2）桿、總桿數200（-13）桿，從出發前的第10名下滑到並列21位。