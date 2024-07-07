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溫網／延續草地好表現 詹皓晴直落二強勢晉級16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和俄羅斯搭檔庫德梅托娃晉級溫布頓第三輪。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和俄羅斯搭檔庫德梅托娃晉級溫布頓第三輪。圖／劉雪貞提供

延續溫布頓前兩站都打進決賽的氣勢，我國女將詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）溫布頓第二輪順利過關，台俄組合以6：2、7：5拍下西班牙布克沙（Cristina Bucsa）／日本日比野菜緒，晉級16強。

雙打排名23的詹皓晴，和雙打排名32的庫德梅托娃，各自都曾打進溫布頓女雙決賽，詹皓晴2017年攻頂失利，庫德梅托娃則是2021年亞軍得主，草地大滿貫都是兩人女雙表現最好的賽事，今年合拍更在前兩站熱身賽柏林和巴特洪堡女網賽都打進決賽，可惜都錯過金盃。

從德國轉戰倫敦，名列12種子的台俄組合首輪3盤過關，今天面對西日組合就打得順手，第一盤第4局開始連破對手3個發球局，以6：2先下一城；第二盤台俄組合雖在第一個發球局就遭到破發，不過第6局先回破，第12局更連拿4分強勢破發成功，關鍵的破發點也是賽末點，最終12種子就以7：5挺進第三輪。

溫網第6天賽程受雨勢攪局，詹皓晴原本要單日兩戰，女雙第二輪後還有混雙首輪賽事，受天候影響只完成女雙賽程；尋求衛冕的我國「一姊」謝淑薇，原本要迎接的女雙第二輪賽事也沒能進行，延到周日登場的第7日賽程。

溫布頓 詹皓晴 謝淑薇

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