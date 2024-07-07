歐國盃／英格蘭PK大戰踢垮瑞士 勇闖四強將對決荷蘭

英格蘭今天在PK大戰以5比3擊敗瑞士，晉級歐國盃4強，接下來將對上在另一場8強賽逆轉擊敗土耳其的荷蘭。

這場英格蘭與瑞士之戰，雙方上半場0比0踢平，下半場進行到比賽第75分鐘，瑞士的恩多耶（Dan Ndoye）將球往前送，安保路（Breel Embolo）趕上後將球送進球門，讓瑞士1比0突破僵局。

而不到5分鐘後，英格蘭的薩卡（Bukayo Saka）即以一記禁區外的抽射幫球隊扳平戰局。

兩隊踢完正規賽及延長賽後，仍以1比1僵持，讓比賽必須靠PK戰分出勝負。

瑞士遺憾落敗。 美聯社

在PK戰中，阿肯基（Manuel Akanji）為瑞士操刀第1點，他的攻門被英格蘭門將皮克福德（JordanPickford）攔下，而英格蘭則是5點全部攻破對手球門。

英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天拿下執教以來的第100勝，這讓他開心在球迷面前跳舞慶祝，但他也說：「闖進4強 ，我們不會停止戰鬥，要看看能走多遠。」

他補充說：「三不五時，你會想到，這份工作一定是有些樂趣的。如果我不能享受這一刻，那整件事情就是在浪費時間。」