快訊

年邁拜登對上狂人川普美政治豪賭不妨以台灣為鑑

iPhone鬧鐘不會響？被蘋果認證的手機Bug 靠3招預防

涉貪500萬元交保 鄭文燦首發聲：從政以來不貪不取 會捍衛清白

歐國盃／英格蘭PK大戰踢垮瑞士 勇闖四強將對決荷蘭

中央社／ 綜合外電報導
英格蘭PK大戰擊敗瑞士，連兩屆晉級歐國盃四強。 法新社
英格蘭PK大戰擊敗瑞士，連兩屆晉級歐國盃四強。 法新社

英格蘭今天在PK大戰以5比3擊敗瑞士，晉級歐國盃4強，接下來將對上在另一場8強賽逆轉擊敗土耳其的荷蘭。

這場英格蘭與瑞士之戰，雙方上半場0比0踢平，下半場進行到比賽第75分鐘，瑞士的恩多耶（Dan Ndoye）將球往前送，安保路（Breel Embolo）趕上後將球送進球門，讓瑞士1比0突破僵局。

而不到5分鐘後，英格蘭的薩卡（Bukayo Saka）即以一記禁區外的抽射幫球隊扳平戰局。

兩隊踢完正規賽及延長賽後，仍以1比1僵持，讓比賽必須靠PK戰分出勝負。

瑞士遺憾落敗。 美聯社
瑞士遺憾落敗。 美聯社

在PK戰中，阿肯基（Manuel Akanji）為瑞士操刀第1點，他的攻門被英格蘭門將皮克福德（JordanPickford）攔下，而英格蘭則是5點全部攻破對手球門。

英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天拿下執教以來的第100勝，這讓他開心在球迷面前跳舞慶祝，但他也說：「闖進4強 ，我們不會停止戰鬥，要看看能走多遠。」

他補充說：「三不五時，你會想到，這份工作一定是有些樂趣的。如果我不能享受這一刻，那整件事情就是在浪費時間。」

歐國盃 英格蘭

延伸閱讀

歐國盃／葡萄牙PK輸法國 C羅、佩佩告別賽場含淚相擁

歐國盃／5場運動戰還是0進球 強運法國竟一路踢進4強了

歐國盃／西德頂尖對決西班牙驚險勝出 4強將對決法國

歐國盃／貝林翰傷停追平+凱恩頭槌 英格蘭演神奇逆轉秀！

相關新聞

足球／C羅國家隊退役？葡萄牙總教練：現在談還太早

歐洲國家盃足球賽昨天進行八強賽程，其中葡萄牙與法國一路維持平局直到ＰＫ大戰，最終法國以五比三險勝，而日前傳出將是最後一次...

歐國盃／英格蘭PK大戰踢垮瑞士 勇闖四強將對決荷蘭

英格蘭今天在PK大戰以5比3擊敗瑞士，晉級歐國盃4強，接下來將對上在另一場8強賽逆轉擊敗土耳其的荷蘭

溫網／延續草地好表現 詹皓晴直落二強勢晉級16強

延續溫布頓前兩站都打進決賽的氣勢，我國女將詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）溫布頓...

桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 莊智淵高承睿奪男雙亞軍

「師徒檔」莊智淵與高承睿今天在WTT曼谷球星挑戰賽男雙決賽，以局數2比3不敵日本組合張本智和與松島輝空，以亞軍作收，但已...

足球／安聯小小世界盃總決賽4強出爐 將挑球員赴德培訓

2024安聯小小世界盃決賽今天在台北天母北市大體育館開踢，首日將有來自全國各地包含離島地區分成五個組別總計35支精銳球隊...

藤球／全國排名賽 屏東戰神A男、女三人賽奪雙冠 

113年第二次全國藤球排名賽今天在彰化縣鹿江國際中小學熱烈展開，男、女甲組三人賽冠軍率先出爐，較早完賽的女子組部分，經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。