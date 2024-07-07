足球／C羅國家隊退役？葡萄牙總教練：現在談還太早

歐洲國家盃足球賽昨天進行八強賽程，其中葡萄牙與法國一路維持平局直到ＰＫ大戰，最終法國以五比三險勝，而日前傳出將是最後一次踢歐國盃的Ｃ羅，是否會就此退出國家隊，葡萄牙總教練馬丁尼茲強調一切仍未有定論。

在十六強賽擊敗斯洛維尼亞後，Ｃ羅曾一度在受訪時透露今年將會是他最後一次參加歐國盃，「但我並沒有太多情緒，我被足球所蘊含的一切所感動，我對比賽充滿熱情，也從球迷身上看到熱情，但我並不會就此離開足球界。」

八強賽葡萄牙遭遇強敵法國，雙方在都未能進球情況下，比賽也進入ＰＫ大戰，其中葡萄牙Ｃ羅、席爾瓦及法國登貝萊、福法納都進球後，第三點葡萄牙菲利斯卻踢中門柱未能進球，最終法國也在ＰＫ大戰以五比三勝出，晉級四強。

結束最後一場歐國盃的Ｃ羅也與四十一歲的隊友佩佩相擁而泣，當被問到與Ｃ羅在場上的對話以及未來動向時，佩佩表示，「我不會公開說這個，但我們對於沒辦法贏球，以及在歐國盃這樣的大型比賽中遭到淘汰感到沮喪。至於未來，我現在還不想談論，未來會有機會說的。」

而葡萄牙主帥馬丁尼茲在談到Ｃ羅以及佩佩未來是否還會續披國家隊戰袍時，他則是以「為時過早」作為回應，「在賽後就談論這件事真的還太早了，也有點太過生硬，還沒有人做出任何個人決定。」

Ｃ羅生涯曾十一度代表葡萄牙參加歐國盃與世界盃，二○一六年幫助葡萄牙拿下歐國盃冠軍，世界盃則是以二○○六年闖進四強為最佳戰績。