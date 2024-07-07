聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／C羅國家隊退役？葡萄牙總教練：現在談還太早

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
歐洲國家盃足球賽八強賽落敗，葡萄牙隊總教練馬丁尼茲（右）安慰子弟兵Ｃ羅。（法新社）
歐洲國家盃足球賽八強賽落敗，葡萄牙隊總教練馬丁尼茲（右）安慰子弟兵Ｃ羅。（法新社）

歐洲國家盃足球賽昨天進行八強賽程，其中葡萄牙法國一路維持平局直到ＰＫ大戰，最終法國以五比三險勝，而日前傳出將是最後一次踢歐國盃的Ｃ羅，是否會就此退出國家隊，葡萄牙總教練馬丁尼茲強調一切仍未有定論。

在十六強賽擊敗斯洛維尼亞後，Ｃ羅曾一度在受訪時透露今年將會是他最後一次參加歐國盃，「但我並沒有太多情緒，我被足球所蘊含的一切所感動，我對比賽充滿熱情，也從球迷身上看到熱情，但我並不會就此離開足球界。」

八強賽葡萄牙遭遇強敵法國，雙方在都未能進球情況下，比賽也進入ＰＫ大戰，其中葡萄牙Ｃ羅、席爾瓦及法國登貝萊、福法納都進球後，第三點葡萄牙菲利斯卻踢中門柱未能進球，最終法國也在ＰＫ大戰以五比三勝出，晉級四強。

結束最後一場歐國盃的Ｃ羅也與四十一歲的隊友佩佩相擁而泣，當被問到與Ｃ羅在場上的對話以及未來動向時，佩佩表示，「我不會公開說這個，但我們對於沒辦法贏球，以及在歐國盃這樣的大型比賽中遭到淘汰感到沮喪。至於未來，我現在還不想談論，未來會有機會說的。」

而葡萄牙主帥馬丁尼茲在談到Ｃ羅以及佩佩未來是否還會續披國家隊戰袍時，他則是以「為時過早」作為回應，「在賽後就談論這件事真的還太早了，也有點太過生硬，還沒有人做出任何個人決定。」

Ｃ羅生涯曾十一度代表葡萄牙參加歐國盃與世界盃，二○一六年幫助葡萄牙拿下歐國盃冠軍，世界盃則是以二○○六年闖進四強為最佳戰績。

C羅 法國 葡萄牙 足球

延伸閱讀

歐國盃／葡萄牙PK輸法國 C羅、佩佩告別賽場含淚相擁

歐國盃／5場運動戰還是0進球 強運法國竟一路踢進4強了

歐國盃／西德頂尖對決西班牙驚險勝出 4強將對決法國

歐國盃／法國PK戰擊敗葡萄牙晉4強 C羅最後一舞吞敗

相關新聞

足球／C羅國家隊退役？葡萄牙總教練：現在談還太早

歐洲國家盃足球賽昨天進行八強賽程，其中葡萄牙與法國一路維持平局直到ＰＫ大戰，最終法國以五比三險勝，而日前傳出將是最後一次...

桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 莊智淵高承睿奪男雙亞軍

「師徒檔」莊智淵與高承睿今天在WTT曼谷球星挑戰賽男雙決賽，以局數2比3不敵日本組合張本智和與松島輝空，以亞軍作收，但已...

足球／安聯小小世界盃總決賽4強出爐 將挑球員赴德培訓

2024安聯小小世界盃決賽今天在台北天母北市大體育館開踢，首日將有來自全國各地包含離島地區分成五個組別總計35支精銳球隊...

藤球／全國排名賽 屏東戰神A男、女三人賽奪雙冠 

113年第二次全國藤球排名賽今天在彰化縣鹿江國際中小學熱烈展開，男、女甲組三人賽冠軍率先出爐，較早完賽的女子組部分，經過...

壘球／桃園市原住民聯盟盃 死亡組原動力家族脫穎而出

由桃園市原住民族慢速壘球聯盟主辦的第8屆聯盟盃慢壘錦標賽，今天在青埔慢壘場隆重揭幕，15隊角逐王座。其中B組是死亡之組，...

「2024 富邦甲子盃」桌球+圍棋 近千人到場共襄盛舉

由台北富邦銀行基金會所主辦，廣受長者喜愛的「2024 富邦甲子盃」今天（6 日）在台北和平籃球館盛大舉辦，秉持著「活躍健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。