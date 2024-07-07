桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 莊智淵高承睿奪男雙亞軍

「師徒檔」莊智淵與高承睿今天在WTT曼谷球星挑戰賽男雙決賽，以局數2比3不敵日本組合張本智和與松島輝空，以亞軍作收，但已是兩人在WTT賽事合拍以來最佳成績。

43歲的莊智淵與徒弟高承睿為今年巴黎奧運團體賽雙打搭檔，兩人曾在今年1月世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽闖進男雙4強，這次挺進曼谷球星挑戰賽決賽，已締造合拍以來最佳表現。

莊智淵與高承睿決賽對戰日本組合張本智和與松島輝空，首局以11比6搶下後，次局以6比11讓出，第3局一度以7比4領先，儘管隨後被扳平，所幸及時回穩，以11比7再拿1局，

日本組合第4局展開反攻，以11比4搶下，逼出決勝局。

決勝局前半段上演拉鋸戰，台灣組合後續關鍵時刻出現不少失誤、陷入4比8落後，儘管一度追成1分差，且化解1個金牌點，最終仍無力回天，以8比11落敗，名列亞軍。

高承睿接受中央社記者訪問時表示，這一站比賽算是奧運前最後一次搭配，因此希望能找出一些問題，回台灣後做調整。

另外，男單8強賽，台灣選手就占3人，林昀儒以3比0撂倒前一站剛拿下突尼斯挑戰賽男單亞軍的日本選手宇田幸矢，前進4強，明天將與近況火熱的日本好手張本智和爭奪決賽門票。

至於莊智淵與韓國選手安宰賢激戰5局，以2比3落敗，而廖振珽則以1比3輸給頭號種子中國選手林高遠。

身為台灣女單最後希望的鄭怡靜，8強賽以1比3不敵韓國削球名將徐孝元，無緣晉級。