足球／安聯小小世界盃總決賽4強出爐 將挑球員赴德培訓

2024安聯小小世界盃決賽今天在台北天母北市大體育館開踢，首日將有來自全國各地包含離島地區分成五個組別總計35支精銳球隊齊聚台北天母體育館及田徑場展開連續二天的決賽。

今年安聯小小世界盃邁入11周年，在決賽開幕典禮也邀請了許多重量級貴賓到場見證，安聯人壽行銷長鄭祥琨資深副總經理在致詞時就表示，各位來自台灣各地的足球小將們從預賽一路過關斬將到今天能聚集在這裡真的不簡單，安聯小小世界盃今年已邁入了第11年，報名隊伍已超過了1100多隊，已經是全台灣最大的幼兒足球賽事。

安聯人壽長期支持運動，集團也是奧運的全球合作夥伴之一，希望台灣足球藉由安聯小小世界盃的長期發展，培育台灣足壇精英，期盼不久的將來能看到台灣足球代表隊參加奧運、踢進世界盃，今年也將嚴選優秀球員送往德國參加「安聯MoveNow拜仁慕尼黑足球訓練營」。

中華民國足球協會理事長王麟祥也在致詞時表示，安聯小小世界盃在台灣已經是全國規模最大的基層足球賽事，今天首次看到足球決賽搬到室內國際賽事場館，算是國內首創，感謝迷你足球協會如此用心同時為台灣培養出更多足球人口，未來兩協會一定會更加緊密合作，也不排除共同邀請亞洲其他國家來台與基層足球俱樂部互相交流。

迷你足球協會足球推廣大使許淑華也在百忙中抽空前來參加決賽開幕儀式，她期許所有參賽小將們在學習足球運動過程中遭遇挫折時絕不氣餒，遇到難纏的對手要逆流而上，培養出不輕易放棄的運動家精神，也請大家繼續支持並肯定迷你足球協會對足球運動的付出與努力。

安聯人壽在推廣足球競技運動之餘也沒忘了社會責任，特別開闢「安聯MoveNow身心障礙足球體驗營」，邀請三玉國小特教班學生來到室內足球場接受專業教練實境教學體驗學習足球的樂趣，透過學習過程提高專注力，進而有效增加學習的熱情與態度。

明天U15冠軍賽將由靠PK賽晉級的高雄前鎮國中A對決新竹皇家風城足球俱樂部爭奪冰淇淋金盃，屆時也將選出優秀球員代表前往德國拜仁慕尼黑足球俱樂部場館參觀培訓，比賽精彩可期，更有不同組別的四強頂尖交鋒。