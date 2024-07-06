藤球／全國排名賽 屏東戰神A男、女三人賽奪雙冠 

113年第二次全國藤球排名賽今天在彰化縣鹿江國際中小學熱烈展開，男、女甲組三人賽冠軍率先出爐，較早完賽的女子組部分，經過單循環賽事，屏東戰神A兩戰皆勝封后；男子組冠軍戰上演屏東戰神內戰，屏東戰神A以2：1（15:4、11:15、15:3）擊敗屏東戰神B，拿下冠軍。

女子甲組三人賽的出賽隊伍有台北LP地獄犬、屏東戰神A及屏東戰神B，採循環賽模式，台北LP地獄犬及屏東戰神A先各拿下一勝，兩隊在最後一場交手成勝負關鍵，最終屏東戰神A以2：0（17:16、15：13）擊敗對手，拿下本次女子三人賽冠軍。

屏東戰神A由潘若慈、潘奕婷及張芸慈組成，就讀台中台灣體大的潘若慈指出，平時三人分在各地，潘奕婷在屏東科大，張芸慈則在屏東佳冬高農，能搭配的時間較少，今天花了一些時間培養默契，也因此首局分數僵持不下，潘若慈說：「最後贏下關鍵是，自己的發球還有跟學妹溝通、拋球，都有把握下來，後面比較穩定。」

此次排名賽也是9月世錦賽代表隊與2026名古屋亞運儲訓隊的選拔賽之一，潘若慈擔任過多次世錦賽國手，去年也入選杭州亞運儲訓隊，可惜我國藤球與杭州亞運擦身而過，她表示，雖然感到失落，但今年是全新的開始，並強調：「自己以平常心看待選拔，但希望能帶著隊友去世錦賽，一起到場上拚戰。」

男子組三人賽部分，屏東戰神A與屏東戰神B打到關鍵第三局才分出勝負，陶秉業認為，今天比較大的問題在於接發球，盼明天四人賽能把這個部分做得更好，力拚三人及四人賽都奪冠。

不過提及這次賽事作為國際賽選拔依據，參賽經驗豐富的陶秉業說：「我就是照平常準備，不會因為是選拔就特別做什麼，把自己能做好的展現出來就好。」

而下半年的國際賽，除了9月1日到8日位於泰國的世錦賽外，還有11月的亞洲室內暨武藝運動會，這將是我國藤球好手首次踏上該賽場，特別的是，賽制是男女混合賽，與平常國內賽事大不相同，屆時中華民國藤球協會也會再安排選拔。