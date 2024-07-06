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「2024 富邦甲子盃」桌球+圍棋 近千人到場共襄盛舉

聯合報／ 即時報導
2024富邦甲子盃桌球賽事。圖／台北富邦銀行基金會提供
2024富邦甲子盃桌球賽事。圖／台北富邦銀行基金會提供

由台北富邦銀行基金會所主辦，廣受長者喜愛的「2024 富邦甲子盃」今天（6 日）在台北和平籃球館盛大舉辦，秉持著「活躍健康、人際共融」的理念，鼓勵長者從事健康休閒活動，並增進世代間人際交流。今年賽事包含桌球及圍棋兩項目，總獎金超過37 萬元，吸引超過400名的桌球及圍棋愛好者報名參賽，包含加油親友團等合計近千人共襄盛舉。

台北富邦銀行基金會董事洪主民致詞時表示，基金會長期持續關懷長者的生活基本需求及身心健康，除了積極舉辦「富邦甲子盃」活動，範圍涵蓋桌球、圍棋、歌唱等，並和各地的基金會或醫療院所合作，為長輩們安排各種室內外休閒活動。同時也贊助偏遠地區安養機構、照顧中心等，希望透過多元的方式，增進長輩們的身心健康，陪伴長者正向、樂觀面對人生黃金歲月，帶動樂活人生。

洪主民指出，今年參賽選手超過70歲者多達124位，超過80歲者也有13位，平均年齡較去年還要高；其中最年長的參賽者是93歲的圍棋選手，最年輕的是參加圍棋項目的11歲小選手，兩位選手有著82歲的最萌年齡差，非常樂見跨世代選手的交流。

有鑑於台灣高齡人口比重逐年增加，台北富邦銀行基金會多年來提倡「活躍健康、人際共融」的理念，2018年起首度在人潮匯聚的台北車站大廳舉辦「富邦甲子盃」桌球比賽，深受長輩朋友歡迎；2019年更擴大規模，桌球之外再加入靜態圍棋比賽項目。2020年起因疫情暫緩舉辦，2023年起賽事回歸，已成為年度盛事。

「2024 富邦甲子盃」結合台北市政府體育局、台北市體育總會桌球協會、中華職業圍棋協會、台灣生活復能健康促進協會等單位的協力舉行。

2024富邦甲子盃大賽開幕典禮合照，圍棋最小（左起）、圍棋最長、社團法人台灣生活復能健康促進協會理事陳胤甫、台北富邦銀行基金會董事洪主民、台北市體育總會桌球協會榮譽理事長黃孝忠、中華職業圍棋協會理事長加藤純子、桌球最長、桌球最小選手。圖／台北富邦銀行基金會提供
2024富邦甲子盃大賽開幕典禮合照，圍棋最小（左起）、圍棋最長、社團法人台灣生活復能健康促進協會理事陳胤甫、台北富邦銀行基金會董事洪主民、台北市體育總會桌球協會榮譽理事長黃孝忠、中華職業圍棋協會理事長加藤純子、桌球最長、桌球最小選手。圖／台北富邦銀行基金會提供
台北富邦銀行基金會董事洪主民（中）與桌球及圍棋項目最年長及最年輕選手合影，分別為圍棋最年輕11歲小選手（左一）、圍棋最年長93歲參賽者（左二）、桌球最年長86歲參賽者（右二）、桌球最年輕30歲參賽者（右二）。圖／台北富邦銀行基金會提供
台北富邦銀行基金會董事洪主民（中）與桌球及圍棋項目最年長及最年輕選手合影，分別為圍棋最年輕11歲小選手（左一）、圍棋最年長93歲參賽者（左二）、桌球最年長86歲參賽者（右二）、桌球最年輕30歲參賽者（右二）。圖／台北富邦銀行基金會提供

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