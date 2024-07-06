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桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 林昀儒、莊智淵闖進男單8強

中央社／ 台北6日電
台灣桌球一哥林昀儒。 截圖自WTT X
台灣桌球一哥林昀儒。 截圖自WTT X

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT曼谷球星挑戰賽男單16強賽，以11比6、11比9、11比9橫掃印度選手吉納納賽卡蘭，與「桌球教父」莊智淵分頭闖進男單8強。

巴黎奧運台灣桌球男團成員林昀儒、莊智淵與高承睿透過以賽代訓備戰，世界排名第7的林昀儒今天在泰國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）曼谷球星挑戰賽男單16強賽上陣，對手為排名68的印度選手吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran），生涯3次交手林昀儒未嘗敗績，且合計僅失1局。

林昀儒今天以6比0強勢開局，並掌控比賽節奏，以11比6搶下首局，次局在5比5平手時，展現反手拍威力，連得4分，儘管在10比7領先時，錯過2個局點的機會，所幸暫停後及時回穩，以11比9搶先聽牌。

第3局戰況陷入膠著，林昀儒在9比9平手時，持續強攻對方反手，並靠著幸運擦邊球以11比9勝出。

林昀儒闖進男單8強後，將下來將對戰宇田幸矢與松島輝空這場「日本內戰」的贏家。

另外，「師徒檔」莊智淵與高承睿在今晚與日本組合張本智和與松島輝空爭奪男雙冠軍前，先各自在男單賽場奮戰，莊智淵16強賽以3比1收拾印度選手沙哈（Manush Utpalbhai Shah），收下8強入場券。

至於高承睿與韓國選手林鐘勳激戰4局，高承睿第4局一連錯過5個局點機會，最終以1比3落敗。

林昀儒 桌球 莊智淵

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