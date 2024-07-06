加拿大羽賽／謝沛珊與洪恩慈拍下印度組合 4強演台灣內戰

台灣女雙組合謝沛珊與洪恩慈今天在加拿大羽球公開賽女雙8強賽，歷經3局大戰，拍下第3種子印度組合喬里與戈比昌德，4強賽將與許尹鏸與林芝昀上演「台灣內戰」戲碼。

在卡加立（Calgary）舉行的加拿大羽球公開賽屬於超級500系列，總獎金42萬美元（約新台幣1375萬元），為巴黎奧運前最後一場賽事，取得巴黎奧運參賽資格的台灣選手包含戴資穎在內，都選擇留在台灣調整。

世界排名第314名的台灣女雙組合謝沛珊與洪恩慈，女雙8強賽碰上第3種子、排名第22的印度組合喬里（Treesa Jolly）與戈比昌德（Pullela GayatriGopichand），台灣組合前2局結束以21比18、19比21與對手戰成平手。

謝沛珊與洪恩慈決勝局以10比4開局，面對對手頑強抵抗、追成15比16，台灣組合穩住陣腳，以5比1攻勢收尾，最終以21比16贏得勝利，4強賽將與自家人許尹鏸與林芝昀狹路相逢，也為台灣提前鎖定1張決賽門票。

另外，混雙組合陳政寬與許尹鏸以26比24、21比14擊敗自家人盧震與李芷蓁，闖進4強賽，和盧明哲與洪恩慈將分頭爭奪混雙決賽席次。

至於台灣女單好手許玟琪8強賽遭遇到日本選手奧原希望，雙方首局上演激戰，11度戰成平手，而許玟琪在18比19落後情況下連丟2分，以18比21將首局拱手讓人。

次局戰況急轉直下，許玟琪次局開局就陷入0比7落後劣勢，且後續未能將差距縮小至4分以內，最終以9比21落敗，苦吞對戰6連敗。