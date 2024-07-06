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歐國盃／5場運動戰還是0進球 強運法國竟一路踢進4強了

聯合新聞網／ 綜合報導
法國隊本屆在正規運動戰中尚無正式破門紀錄，靠著烏龍球與12碼罰球闖進4強之列。 新華社
法國隊本屆在正規運動戰中尚無正式破門紀錄，靠著烏龍球與12碼罰球闖進4強之列。 新華社

法國今日在歐洲國家盃足球賽8強賽事中，於PK大戰擊敗葡萄牙。法國在本屆5場比賽中，除了12罰球與對手烏龍球，目前尚無正式破門的紀錄，史上首見。

法國在預賽前4場不是靠12碼罰球就是對手奉送烏龍球，在D組預賽取得1勝2和的成績，以分組第2晉級16強。小組賽的攻入的2球中，首場對戰奧地利，藉著沃貝爾（Maximilian Wöber）的烏龍球以1：0獲勝，下場面對荷蘭則是0：0平手收場。對波蘭一役，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀12碼罰球先馳得點，雙方1：1握手言和。16強迎戰比利時，比利時後衛費爾通亨（Jan Vertonghen）發生烏龍球，一路強運的法國便以1：0晉級4強。

法國靠著姆巴佩的12碼罰球破門，以1：0擊敗波蘭。 法新社
法國靠著姆巴佩的12碼罰球破門，以1：0擊敗波蘭。 法新社

法國在4強戰遭遇由巨星C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，雙方正規運動戰中皆無法攻破對方球門，延長賽也無功而返，進入決勝PK戰，葡萄牙以3顆不敵法國5顆全進，法國挺進4強。

尚未在運動戰破門的強運法國將在10日對陣本屆賽事未嚐敗績的西班牙，爭奪本屆歐國盃冠軍戰門票。

比利時 法國 葡萄牙 運動

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