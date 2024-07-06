歐國盃／西德頂尖對決西班牙驚險勝出 4強將對決法國

火力強勁的西班牙今天在歐國盃以2比1淘汰地主隊德國，4強戰將遇上防守極佳的法國。另一方面，土耳其後衛德米拉爾因向極端民族主義致敬的手勢而遭禁賽2場，球隊大喊冤枉。

法新社報導，2024歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）今天上演重磅戲碼，本屆表現最好的西班牙與德國狹路相逢，結果由戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）領軍的西班牙隊以2比1力克地主德國隊。

這場比賽本來看似要進入PK大戰，西班牙的梅禮諾（Mikel Merino）在最後關頭將奧爾莫（Dani Olmo）的傳中球頂入德國大門，斷送地主隊在自家封王之路。

這樣的比賽結果對德國隊來說相當殘酷，他們苦苦追趕並將西班牙隊一路逼進延長賽，德國的費爾茨（Florian Wirtz）在第89分鐘的及時進球，扳平了西班牙先前由奧爾莫得到的1分。

德國名將克羅斯（Toni Kroos）最後一場國家隊之戰輸球收場。 美聯社

這是德國名將克羅斯（Toni Kroos）最後一場國家隊之戰，他在比賽結束後說：「我們踢了一場不錯的比賽，但當如此接近時卻這樣被淘汰，這十分痛苦。」

西班牙的奧爾莫是在比賽8分鐘時被換上場，他是取代目前效命於巴塞隆納中場的羅培茲（PedroGonzález López），綽號「佩德里」（Pedri）的羅培茲是因與克羅斯相撞而退場。西班牙在7連勝之後，看好拿下破紀錄的第4座歐國盃冠軍。

土耳其隊的德米拉爾因向極端民族主義致敬的手勢而遭禁賽2場。 歐新社

另一方面，歐洲足球總會（UEFA）以「違反合宜行為的基本規則」等理由，對土耳其隊的德米拉爾（Merih Demiral）處以2場禁賽。德米拉爾在全隊以2比1擊敗奧地利時，做了一個與極右翼團體灰狼（Grey Wolves）相關的手勢。

土耳其體育部長巴克（Osman Askin Bak）聲稱禁賽處罰是出於政治動機，土耳其總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）則表示這其實是「誤解」。

「三獅軍團」英格蘭下一戰將對上瑞士，主將貝林翰（Jude Bellingham）雖因先前在16強戰做出抓胯慶祝動作遭檢討，但歐洲足球總會決定緩罰一年，也就是貝林翰仍可參加與瑞士隊的8強戰，

瑞士隊在16強賽事淘汰了義大利，英格蘭如果能擊敗瑞士，將與土耳其與荷蘭之戰的勝隊在4強戰對決，英格蘭希望打破58年來在重大賽事仍然零冠的紀錄。