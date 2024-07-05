運彩發展協會舉辦研討會 盼推廣合法運彩助運產發展

中華民國運動彩券發展協會今天舉辦政策研討會，並邀請跨黨派立法委員莊瑞雄、洪孟楷、黃珊珊、蔡易餘、吳沛憶擔任本協會的榮譽顧問，同時體育署署長鄭世忠和台灣運彩副總經理蔡明哲也蒞臨參與，還有選手經銷商跆拳道莊佳佳、棒球周正雄，以及自由車國手盧紹軒加入討論，匯集各方意見，攜手推廣合法的運動彩券，讓運動產業更加蓬勃發展。

台灣運彩去年總銷量達593億元，連兩年挹注國內約60億的運動發展基金，對於國內體壇有重大的貢獻，同時造福國內運動員，包括打造東京奧運突破隊史最佳2金、4銀、6銅的黃金計畫，台灣運彩都是主要推手之一。

立委莊瑞雄表示，協會成立為體育運動發展注入了新活水，在籃球方面，去年曾發生打假球風波就是與地下博弈有牽連，導致整個籃壇環境及球隊、球員形象都受損，合法的運彩要更穩健發展，才能逐漸抑制非法的地下博弈，特別是目前職籃尚未有項目開辦，期待在場的體育署長鄭世忠及台灣運彩副總經理蔡明哲都能夠收下他的願望，共同來努力實現。

體育署長鄭世忠強調，運動發展基金對體育振興和國手培育有著重要幫助，支持國手出國比賽，提供選手商務艙座位及運科後勤團隊，不僅是國訓中心，運科中心及未來的運動科技也都依賴此基金來協助運動員，提升訓練品質及競技水平。

前跆拳道奧運國手莊佳佳則表示，「自己是從選手到局長，現在則以經銷商的身分出席本次研討會，希望台灣運動發展能夠更健全，運動發展基金也能更全面的照顧到每個選手。」

中華民國運動彩券發展協會（CSDA）於今年二月正式成立，將與體育署、台灣運彩和優質立委攜手合作，盼能提升國內運彩環境，給予運彩經銷商、運動員更好的保障。

未來積極推動台灣運動彩券相關業務，是中華民國運動彩券發展協會的使命，包括優化全台2600家彩券行，協助運動員、經銷商經營維護、培養運彩專業技能，同時培訓運動彩券分析師、運彩顧問和運動直播主等新興職業，讓台灣運彩產業鏈更加完備且專業。