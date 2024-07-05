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排球／永信杯開放報名 九人制組別整併增社男、女組 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第51屆永信杯將於9月21日於大甲鐵砧山正式開打。圖／永信杯提供
第51屆永信杯將於9月21日於大甲鐵砧山正式開打。圖／永信杯提供

第51屆永信杯全國排球錦標賽將於9月21日於大甲鐵砧山正式開打，主辦單位宣布開放報名，於7月6日中午12點起至8月8日下午2點止，歡迎排球同好們踴躍報名，相約鐵砧山上見。

112年50屆賽事後規章稍做調整，以往公教機關組、長青混合組將合併到社會九人制組，新增社男甲組和社女甲組，並限定企聯男子組和女子組需以企聯的隊伍報名參賽，集聚國內實力最好的隊伍將提升比賽的精彩度及可看性，吸引更多球迷來關注永信杯排球賽。

今年的報名將自6日中午12點起開始報名，除了合併調整的社會九人制組以及新增的社男甲組、社女甲組之外，其他規章則比照往例，分為五年級男、女童組，六年級男、女童組，國女組，國男組，高女組，高男組，大專女子組，大專男子組，社女組和社男組，一共15個組別。

邁入第51屆的永信杯排球賽，今年的slogan是「大膽邁進！Brand New Start」，象徵已跨越了50年，即將邁進全新的境界，藉由永信杯比賽「大膽跨出每一步，勇敢邁進！」

對於今年組別別的異動，籌委會指出，將原本九人制的幾個組別合併，新增社男甲組和社女甲組，可大幅提升賽事的緊湊度。對於備戰企業排球聯賽隊伍，亦增加了一個訓練和備戰的機會。誠摯歡迎全國喜愛排球運動的民眾，於9月21日一起到台中大甲鐵砧山永信運動公園打球、看球，享受一場最棒的排球饗宴。

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