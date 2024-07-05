冰球／前國手蕭博允成印尼國家隊教練 辦營隊促進交流

台灣前冰上曲棍球國手、印尼台商二代蕭博允5年前移居印尼後，仍熱衷冰球運動，因緣際會受邀擔任印尼冰球隊教練，並為球隊拿下佳績。最近，他在雅加達舉辦營隊，吸引來自台灣和印尼等國的學生參加，藉此促進國際交流。

今年28歲的蕭博允曾是台灣冰上曲棍球國手，多次代表中華隊參加國際賽事，2019年為承接家業而移居印尼，但熱愛冰球運動，仍在工作之餘，把握時間打冰球，更不惜花2個半小時通勤，就為了打一場冰球賽。

蕭博允平時在芝卡朗縣（Cikarang）工業區的工廠上班，他告訴中央社：「雅加達只有一個冰球場，因此若要打球，就得在下班後開車約2個半小時，才能抵達位於市區的球場。」

下班後往返工廠和球場的日子持續多年，因緣際會下，蕭博允認識了印尼冰上曲棍球協會的負責人，還受邀擔任印尼冰球國家隊教練，並帶隊至蒙古和科威特比賽，今年4月拿下銅牌佳績。

蕭博允指出，相較台灣，印尼冰球運動仍有很大的進步空間，因此他年初成立一個名為「眼鏡蛇」的球隊俱樂部，親自教導年輕學員打球，分享實戰經驗。

本週，他更在雅加達舉辦為期一週的冰球營隊，吸引來自印尼、台灣、加拿大和菲律賓等國的學員參加。

蕭博允向中央社解釋：「在印尼打冰球的學員若要受訓，或與國際球員切磋球技，通常得花大錢到其他國家，因此希望能在印尼本地辦訓練營，讓他們不用出國就能與各國選手交流。」

蕭博允舉辦的營隊共有72名年齡介於9歲到16歲的學員參加，其中有41名印尼人、20名台灣人和來自馬來西亞、加拿大、菲律賓的學員。

為了讓學員接受更扎實的訓練，蕭博允邀請曾訓練中華隊冰球隊的匈牙利籍教練克里斯托夫（KristofKovago）和目前仍是台灣國手的弟弟蕭博友、表哥沈延霖和沈延縉到雅加達，擔任此次營隊教練。

印尼台商李佳臻2個就讀中學的孩子是冰球營隊的學員，她向中央社表示，孩子從小就接觸冰球，此次營隊期間，接受密集訓練和比賽非常辛苦，「但不用出國，就能和各國選手切磋球技，對所有學員都是非常難得的機會」。

台灣前冰上曲棍球國手、印尼台商二代蕭博允在雅加達舉辦冰球營隊，吸引各國學員參加，相互切磋球技。（李佳臻提供）