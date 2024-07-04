羽球／中國羽球新星張志傑印尼猝死 遺體仍在醫院待處理

中國羽球新星張志傑6月30日在印尼比賽期間突然暈倒，送醫搶救無效不治。據報導，事發至今，張志傑的遺體仍在醫院，家屬、印尼羽球協會或中國駐印尼大使館，都尚未與醫院聯繫後續運送遺體事宜。

中國17歲選手張志傑6月30日在印尼日惹（Yogyakarta）的亞洲青年羽球混合團體賽（AsianJunior Badminton Mixed Team Championships）迎戰日本選手川野壽真時突然暈倒，送醫後搶救無效不治。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今晚報導，張志傑去世已4天，遺體卻仍在日惹的薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital），尚未有任何單位或家屬與醫院聯繫，處理運送遺體等後續事宜。

薩吉托醫師綜合醫院公關巴努（Banu Hermawan）表示，截至目前，印尼羽球協會（PBSI）或中國駐印尼大使館尚未有進一步處理遺體的消息。

巴努說：「還沒，目前還沒有任何消息。」

報導指出，張志傑的遺體仍存放在薩吉托醫師綜合醫院的冰櫃。巴努說，醫院仍在等待張志傑的家屬和印尼羽球協會的指示。

另外，印尼羽球協會也尚未說明，張志傑的遺體是否會運回中國。