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圍棋／許皓鋐闖應氏盃4強 台灣本土第一人

中央社／ 台北4日電
許皓鋐。中央社
許皓鋐。中央社

台灣圍棋名將許皓鋐今天在應氏盃8強戰，持白一點勝中國棋士李欽誠，闖進4強，成為第一名闖進應氏盃4強的台灣本土棋士。

每4年舉辦1屆的應氏盃世界職業圍棋錦標賽，被譽為「圍棋界奧運會」，其中冠軍獎金高達40萬美金（約1300萬新台幣），吸引眾多棋士同場較勁，已經邁入第10屆的應氏盃，包含韓國申真諝、朴廷桓及中國柯潔等名將也都有參加，不過申真諝與朴廷桓都在首輪就淘汰出局。

去年杭州亞運勇奪男子個人金牌，台灣棋士許皓鋐今天在應氏盃8強迎戰中國棋手「快刀手」李欽誠，面對對手的積極搶攻，再加上一度在關鍵時刻因超時被罰點，但許皓鋐並未自亂陣腳，最後以些微之差上演逆轉勝，成功晉級4強。

過去台灣旅日棋手林海峰、王銘琬曾挺進應氏盃4強，但許皓鋐是第一名闖進4強的台灣本土棋士，同時是睽違17年再度有本土棋士打進世界性棋賽4強，上次是2007年在LG盃世界棋王戰奪冠的周俊勳。

許皓鋐透過海峰棋院向中央社記者表示，開局覺得不太好，中盤打劫時覺得有點機會，但局面複雜，一度也自認很危險，「開始收官時，我知道明顯有優勢，可是因為會被罰點，所以也沒完全確定會不會贏。」

成功闖進4強，許皓鋐透露心情當然是很高興，「但希望自己還能再更進一步。」應氏盃4強將在7月6日在中國寧波進行，許皓鋐將對上中國棋士謝科，力拚冠軍戰門票。

亞運 許皓鋐

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