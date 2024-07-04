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排球／中華女將U20亞錦賽闖8強 挑戰世錦賽門票再進一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女排U20亞錦賽擊敗紐伊蘭隊，闖進8強。圖／取自AVC
中華女排U20亞錦賽擊敗紐伊蘭隊，闖進8強。圖／取自AVC

U20亞洲女排錦標賽目前正在中國江門舉行，中華隊雖是平均身高最矮，昨天小組最終戰面對平均身高近180公分的紐西蘭隊先連趕2局，第3局更從落後追到平手，且靠隊長林良黛一記重扣拿下超前分，最終以25：15、25：15、26：24拿下勝場，以分組第2之姿晉級8強，明天起將繼續挑戰4強門票。

中華隊以U20球員為班底，參加亞洲排球挑戰盃與亞洲U20排球錦標賽，亞洲排球挑戰盃女排擊敗新加坡獲得第9名，男排獲得第12名；回到U20戰場，中華女排分組雖不敵南韓隊，靠昨天力退紐西蘭，仍拿下8強資格，今天休兵後將依序對上日本隊和印度隊，爭取最後的4強門票。

由於分組賽戰績帶到第二輪，帶著對南韓1敗戰績的中華隊要2戰全勝才有機會持續闖關，取得前4名專屬的明年U21世錦賽資格。

U20男排亞錦賽緊接在女排賽事後，23日到30日在印尼泗水點燃戰火，中華隊由教練林志勇和吳昱成，同樣要爭取前4強才有的U21世錦賽席位。

今天中華男女排國家隊視覺一併公布，中華女排以剪裁拼貼畫的方式呈現，每位球員帶著自信的笑容，期許自己今年能成為排球的主角；中華男排以「排球少年」為概念，在正值20歲的青春年紀，帶著野心與目標在國際賽事中放膽去闖，「不試試看，你怎麼知道不可能呢？每個下一球都有可能成功的。」

中華女排今年主視覺。 圖／蜂巢行銷提供
中華女排今年主視覺。 圖／蜂巢行銷提供
中華男排今年主視覺。圖／蜂巢行銷提供
中華男排今年主視覺。圖／蜂巢行銷提供

世錦賽 中華隊 排球

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