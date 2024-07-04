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桌球／林昀儒陳思羽WTT曼谷球星挑戰賽 晉混雙8強為奧運熱身

中央社／ 台北4日電
林昀儒搭配陳思羽（右）出擊。中央社
林昀儒搭配陳思羽（右）出擊。中央社

台灣桌球混雙組合林昀儒陳思羽睽違近2個月再度合拍，今天在WTT曼谷球星挑戰賽混雙首輪以11比6、11比3、11比8，直落3淘汰泰國組合薩利與潘卡約伊，闖進8強。

世界排名第7的林昀儒與陳思羽前一次合拍已是5月世界桌球職業大聯盟（WTT）沙烏地阿拉伯大滿貫賽，當時首輪敗給法國組合A．李布隆（AlexisLebrun）與袁嘉楠，最近一次聯手取勝則要追溯至3月新加坡大滿貫賽。

陳思羽近期因有傷在身，都留在台灣調整，而林昀儒近一個月都待在台灣訓練、加強體能，為巴黎奧運準備，兩人今天在曼谷球星挑戰賽合體，混雙首輪迎戰泰國組合薩利（Puripong Saelee）與潘卡約伊（Supamas Pankhaoyoy）。

林昀儒與陳思羽今天以3比0開局，儘管隨後遭遇亂流被追成1分差，所幸台灣組合穩紮穩打，拉出5比1攻勢，以11比6拿下首局，次局更是持續壓制對手，以11比3再下一城。

台灣組合第3局面對對手頑強抵抗，雙方6度戰成平手，在8比8平手時，台灣組合穩住陣腳、連得3分，以11比8迎接勝利，接下來將和世界排名第36的香港組合姚鈞濤與吳詠琳爭奪4強賽門票。

林昀儒與陳思羽在混雙首輪過關後，陳思羽接下來將在女單奮戰，首戰碰上香港選手朱成竹，至於林昀儒首輪輪空，次輪將出戰美國華裔選手馬金寶、法國選手柏川德（Irvin Bertrand）之間的贏家。

其他台將部分，「師徒檔」莊智淵與高承睿即將在巴黎奧運攜手，今天男雙首輪同樣傳出捷報，以3比0橫掃墨西哥的馬德里（Marcos Madrid）與日本的英田理志，直取8強門票。

而馮翊新男單首輪與印度選手德賽（HarmeetDesai）激戰5局勝出，32強賽將面臨硬仗，對手是世界排名第8的中國選手林高遠。

林昀儒 桌球 陳思羽

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