體育署與中華文化總會合作 奧運台灣藍鵲禮品亮相 

體育署為迎接即將到來的2024奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會，以及未來的運動外交場合，特別委託中華文化總會製作具有台灣運動意象特色的禮品，以贈送外賓及各國選手，在今天首次亮相。禮品以台灣藍鵲為意象，製作玻璃杯套組、吊飾及香氛卡，兼具設計感、實用性，更可彰顯我國的運動意象與文化主體性。

為規劃此次禮品，體育署特別委託具有辦理國慶等大型活動及禮品設計經驗的中華文化總會，及擔任2022年國慶主視覺設計的設計師王胤卓團隊一同設計製作。設計團隊以台灣文化與運動特色為發想，設計多款主視覺和相應禮品，並在體育署、中華文化總會及王胤卓團隊多次開會研商後定案。

此次禮品以台灣藍鵲的造型，融合台灣運動員具備的技巧精湛、團結一致、敏捷靈動等特性，分別用鵲首、展翅、鵲尾設計出充滿運動感的線條，並以此作設計專屬於我國運動員的主視覺，並以主視覺延伸出三種禮品，分別為藍鵲玻璃杯、藍鵲吊飾及藍鵲香氛卡。

玻璃杯與台灣回收玻璃品牌「W Glass Project」聯名，三種杯款以不同圖形表現，堆疊後即能看到一隻完整藍鵲，象徵運動員的團結精神；吊飾飄帶以藍鵲造型，猶如現代版的護身符，讓選手們在與國際運動員交流之際，增添彼此勉勵的祝福；香氛卡與台灣香氛品牌「HANSCHIU」聯名，讓選手們在激烈競技後也能保持清爽芬芳。