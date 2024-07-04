歐國盃／羅馬尼亞輸球後將休息室打掃乾潔留感謝信 球迷讚爆

羅馬尼亞昨日於歐國盃遭遇荷蘭，雖然以0比3落敗，止步16強，但賽後將休息室清潔得一塵不染，甚至留下一封感謝信給本屆主辦德國，一經曝光後贏得媒體與球迷盛讚。

羅馬尼亞預賽與比利時、斯洛伐克、烏克蘭同組，四隊產生互咬局面，戰績皆為1勝1和1負，羅馬尼亞靠著較多的4次進球突圍，以分組第一闖進16強，此為隊史自2000年8強後最佳成績。

羅馬尼亞於本屆歐國盃以E組分組第一闖進16強，此為隊史自2000年8強後最佳成績。 新華社

儘管沒能繼續歐國盃旅程，但羅馬尼亞全隊仍在賽後仔細清潔位於慕尼黑的安聯競技場休息室，最後甚至留下一張感謝信，信中寫道「離開德國時我們知道自己已經為了羅馬尼亞付出一切，我們對在這裡發生的一切表示感激，能成為歐洲足球大家庭的一員是我們的榮幸，謝謝你們讓我們有賓至如歸的感覺。」

休息室的照片一經曝光，獲得了不少媒體與球迷的讚許，歐國盃官方以「完美的賓客」盛讚羅馬尼亞的風範，許多足球媒體也紛紛形容羅馬尼亞「表現一流」、「具有高格調」