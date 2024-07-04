快訊

江坤俊人設翻車…醫師姜冠宇揭「偷吃再正常不過」婚前1招明哲保身

議事人員離場遭綠委上前「就教」一路跟隨 徐巧芯曬影片：這就軟禁啊！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐國盃／羅馬尼亞輸球後將休息室打掃乾潔留感謝信 球迷讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
羅馬尼亞賽後將休息室仔細整理。截圖自X
羅馬尼亞賽後將休息室仔細整理。截圖自X

羅馬尼亞昨日於歐國盃遭遇荷蘭，雖然以0比3落敗，止步16強，但賽後將休息室清潔得一塵不染，甚至留下一封感謝信給本屆主辦德國，一經曝光後贏得媒體與球迷盛讚。

羅馬尼亞預賽與比利時、斯洛伐克、烏克蘭同組，四隊產生互咬局面，戰績皆為1勝1和1負，羅馬尼亞靠著較多的4次進球突圍，以分組第一闖進16強，此為隊史自2000年8強後最佳成績。

羅馬尼亞於本屆歐國盃以E組分組第一闖進16強，此為隊史自2000年8強後最佳成績。 新華社
羅馬尼亞於本屆歐國盃以E組分組第一闖進16強，此為隊史自2000年8強後最佳成績。 新華社

儘管沒能繼續歐國盃旅程，但羅馬尼亞全隊仍在賽後仔細清潔位於慕尼黑的安聯競技場休息室，最後甚至留下一張感謝信，信中寫道「離開德國時我們知道自己已經為了羅馬尼亞付出一切，我們對在這裡發生的一切表示感激，能成為歐洲足球大家庭的一員是我們的榮幸，謝謝你們讓我們有賓至如歸的感覺。」

休息室的照片一經曝光，獲得了不少媒體與球迷的讚許，歐國盃官方以「完美的賓客」盛讚羅馬尼亞的風範，許多足球媒體也紛紛形容羅馬尼亞「表現一流」、「具有高格調」

德國 斯洛伐克 羅馬尼亞 荷蘭 足球

相關新聞

歐國盃／羅馬尼亞輸球後將休息室打掃乾潔留感謝信 球迷讚爆

羅馬尼亞昨日於歐國盃遭遇荷蘭，雖然以0比3落敗，止步16強，但賽後將休息室清潔得一塵不染，甚至留下一封感謝信給本屆主辦德國，一經曝光後贏得媒體與球迷盛讚。 羅馬尼亞預賽與比利時、斯洛伐克、烏克蘭

體育署與中華文化總會合作 奧運台灣藍鵲禮品亮相 

體育署為迎接即將到來的2024奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會，以及未來的運動外交場合，特別委託中華文化總會製作具有台灣...

羽球／加拿大公開賽 男雙楊博涵、劉廣珩輕鬆過首輪

超級500等級的加拿大羽球公開賽今天進行各組首輪賽事，新組軍的男雙搭檔楊博涵、劉廣珩，面對自家人陳子睿、林煜傑，以21比...

電競／傳說對決超級職業聯賽 台灣戰隊BMG有望爭冠

前往泰國曼谷征戰2024年傳說對決超級職業聯賽，台灣電競戰隊BanMei Gaming有望爭奪隊史首座國際賽冠軍，戰隊總...

影／跌破眼鏡！埔里足球小將踢進安聯盃總決賽

南投過去被稱為「足球沙漠」，近年風氣漸盛，埔里山城足球俱樂部創設不到6年，U10閃電狼今年就踢進2024安聯小小世界盃全...

科技融入運動新趨勢 新現代五項科技運動會起跑

因應科技融入運動的新趨勢，中華民國科技運動協會與國立體育大學合作自2019年舉辦「ITSPORT新現代五項科技運動會」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。