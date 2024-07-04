影／跌破眼鏡！埔里足球小將踢進安聯盃總決賽

南投過去被稱為「足球沙漠」，近年風氣漸盛，埔里山城足球俱樂部創設不到6年，U10閃電狼今年就踢進2024安聯小小世界盃全國8強總決賽，跌破不少人眼鏡，本周末將北上拚戰，在地企業漸隆公司今贊助費用，盼減輕球員家庭負擔。

8年前，南投縣是全國唯一沒有足球委員會的地方，被稱為「足球沙漠」；但在水里、埔里等地學校及民間人士推動下，縣府也加強推廣，足球風氣漸盛，2016年才成立縣級足球委員會，2020年官產學合作成立國內第一座足球培育發展中心。

其中，埔里足球同好從2018年自辦足球嘉年華活動，激起在地孩童對足球興趣，進而創設埔里山城足球俱樂部，並找專業教練來指導孩子踢球，今年更晉級2024安聯小小世界盃全國8強總決賽，跌破不少人眼鏡，好奇這支球隊從哪冒出來。

埔里鎮長廖志城說，安聯盃可說是台灣參與隊伍數最多、場面最為浩大的少年足球賽，今年有1107隊報名，採分齡梯隊參賽，全台先分8區競技，僅40隊能晉級總決賽，鎮內足球小將遠征台南場，成功躋身U10組全國8強，相當不容易。

埔里山城足球俱樂部表示，今年U15火焰狼報隊台中場，但在暴雨中居次飲恨，未能晉級；U8旋風狼、U10閃電狼則遠征台南場，與雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等南台灣少年足球勁旅競技，其中U10閃電狼連勝5場奪冠，將北上拚戰。

俱樂部執行長廖肇祥說，隊內球員的表現不是偶然，那是從全敗出局，經歷過慘痛的撞牆期，仍持續磨練球至今的成果；埔里山城U10閃電狼將在本周末6、7兩日前往台北市立大學天母校區體育館參加全國總決賽，盼能夠再寫佳績。