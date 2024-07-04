羽球／加拿大公開賽 男雙楊博涵、劉廣珩輕鬆過首輪

超級500等級的加拿大羽球公開賽今天進行各組首輪賽事，新組軍的男雙搭檔楊博涵、劉廣珩，面對自家人陳子睿、林煜傑，以21比16、21比9過關，晉級16強。

屬於世界羽球總會（BWF）超級500等級的加拿大羽球公開賽，是巴黎奧運前最後一場國際賽事，部分取得奧運資格的球員也藉由這場賽事調整狀態，像是日本好手奈良岡功大、丹麥的安東森（AndersAntonsen）都有參賽。

不過台灣取得奧運資格的周天成、戴資穎、李洋/王齊麟、葉宏蔚/李佳馨依舊選擇在國訓中心閉關訓練。

台灣新成軍的男雙組合楊博涵、劉廣珩，在上週的超級300美國羽球公開賽獲得亞軍，打出好氣勢；本週再戰加拿大，首輪對上自家人陳子睿、林煜傑。

首局開賽楊博涵、劉廣珩就打出9比2的攻勢取得領先，此後都保持著至少3分的差距，最多以19比11領先，輕鬆收下首局。

第2局開打後楊博涵、劉廣珩更加輕鬆，抓住對手出現過多失誤，很快就以11比2進入技術暫停，短暫休息過後，楊博涵、劉廣珩將分數越拉越大，如願直落2晉級。

至於另一場男單同樣上演自家人內戰戲碼，蘇力揚面對大會第5種子，也是世界排名第16名的「台灣二哥」林俊易，耗費40分鐘以22比20、21比15過關，終止雙方對戰的3連敗。