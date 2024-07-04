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電競／傳說對決超級職業聯賽 台灣戰隊BMG有望爭冠

中央社／ 台北4日電
BMG戰隊。Garena 傳說對決 Esports 臉書
BMG戰隊。Garena 傳說對決 Esports 臉書

前往泰國曼谷征戰2024年傳說對決超級職業聯賽，台灣電競戰隊BanMei Gaming有望爭奪隊史首座國際賽冠軍，戰隊總監陳建廷（Benny）認為，還是需要按部就班。

去年台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）正式成軍，沒想到卻在初登場的GCS夏季職業聯賽以墊底收場，然而歷經休賽季的陣容調整，BMG本季華麗轉身，一舉抱回GCS春季職業聯賽冠軍，並取得總獎金50萬美金（約新台幣1630萬元）傳說對決超級職業聯賽（APL）的參賽資格。

雖然在瑞士制循環賽敗給公認最強的泰國戰隊TalonEsports，不過BMG仍順利晉級，並在淘汰賽上演甜蜜復仇，挺進4強戰，將與另一支泰國戰隊BuriramUnited Esports爭奪勝部冠軍席次，朝著隊史首座國際賽冠軍目標前進。

BMG戰隊總監陳建廷接受中央社採訪時透露，BMG從GCS春季賽的季後賽一路獲勝，因此這次在APL循環賽落敗時，選手心情有點受到影響，進而導致後面比賽狀況比較不穩，所幸戰隊的後勤團隊經驗豐富，立刻幫助選手調整回來，「目前狀況還不錯。」

選手時期曾贏得傳說對決的世界冠軍，陳建廷也將過往經驗分享給選手，他認為輸掉比賽反而是好事，選手才會記住輸的感覺，並保持挑戰者心態，「選手已經做得很不錯，讓我們有機會爭奪冠軍，但我告訴他們平常心面對，必須一步一步處理。」

BMG從去年夏季賽墊底，到今年搖身一變成為常勝軍，陳建廷提到，休賽季重組陣容首重團隊氣氛，尤其自己是選手出身，更知道選手需要什麼，「我想要看到大家一起努力的氛圍，只要團隊氣氛鞏固好，成績才有可能往上爬，加上後勤都有磨合到。」

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