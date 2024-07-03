科技融入運動新趨勢 新現代五項科技運動會起跑

國際同濟會台灣總會大中華同濟會攜手心馨慈善會於今日上午在台中市神岡國中舉辦了一場以關懷弱勢族群為主題的社服活動。此次活動旨在向弱勢家庭提供實質的幫助，發放救濟物資與慰問金，並喚起社會對弱勢群體的關注。

2024-07-02 17:09