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科技融入運動新趨勢 新現代五項科技運動會起跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
ITSPORT新現代五項科技運動會今天起跑。圖／中華民國科技運動協會提供
ITSPORT新現代五項科技運動會今天起跑。圖／中華民國科技運動協會提供

因應科技融入運動的新趨勢，中華民國科技運動協會與國立體育大學合作自2019年舉辦「ITSPORT新現代五項科技運動會」，開創打破時間與空間限制的運動競賽，今年更攜手國家科學及技術委員會、數位發展部數位產業署、教育部體育署、資策會等單位，持續辦理2024 ITSPORT運動會。

今天ITSPORT於遠百信義A13起跑，在數位發展部部長黃彥男、國科會副執行秘書邱維辰、數位產業署署長呂正華、教育部體育署組長劉姿君等人見證下正式啟動。

延續2023年競賽項目，今年ITSPORT包括肌耐力項目「uGym Canoeing 輕艇激流」、協調力項目「Lightning Run 炫光跑酷」、爆發力項目「Metapunch 元宇宙拳擊」、反應力項目「WhizToys 極限跳房子」以及專注力「Crazy Shooters VR瘋狂射手」。

為增加競賽的刺激性，今年賽事機制設計首度融入運動數據，計分團體賽新增「競技場模式」，媒合實力相當的虛擬對手，增加民眾競賽挑戰性，也透過競技金幣鼓勵民眾每日持續運動參賽，透過兼具競技與趣味的賽制，為民眾打造虛擬運動場，邀請全民挑一場，期盼透過「ITSPORT新現代五項科技運動會」，讓更多民眾認識科技運動的魅力，以促進國內科技運動產業。

「2024 ITSPORT新現代五項科技運動會」於7月3日開始串聯全台19處百貨公司、運動零售業者、公私立運動場域及大專校院等，歡迎全民拚成績、拚次數，挑戰總獎金40萬！活動詳情請上「ITSPORT新現代五項科技運動會」活動官網：http://itsport.tw，以獲取更多資訊。

拳擊 體育署

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