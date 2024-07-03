快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

沒資源全靠竹科爸媽支持 竹市4小將獲選少年桌球國手

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市4位桌球小將翁妤蕎（右起）、陳琦恩、廖宥青及温邯森在2024年「少年桌球排名賽」中，憑藉優異的實力在上百位選手激烈競爭中脫穎而出，順利取得少年國手資格。圖／教練提供
新竹市4位桌球小將翁妤蕎（右起）、陳琦恩、廖宥青及温邯森在2024年「少年桌球排名賽」中，憑藉優異的實力在上百位選手激烈競爭中脫穎而出，順利取得少年國手資格。圖／教練提供

新竹市4位桌球小將翁妤蕎、陳琦恩、廖宥青及温邯森在2024年「少年桌球排名賽」中，憑藉優異的實力在上百位選手激烈競爭中脫穎而出，順利取得少年國手資格。其中包辦冠亞軍的翁妤蕎與陳琦恩都來自東園國小，父母都是竹科工程師。指導教練邱耀震表示，選手們沒有學校及外界資源，靠的是家長不斷支持，打進排名賽只是個開始，會繼續追求卓越。

邱耀震指出，比賽前半年，翁妤蕎因腳踝反覆腫脹疼痛，面對比賽的巨大壓力，這段期間經歷了身體和心理上的雙重考驗，翁妤蕎的爸媽也積極帶著孩子到各診所治療、復健，並透過不斷溝通、鼓勵、建立信心，最終翁妤蕎憑著對桌球的熱愛和強烈的信念，克服了重重困難，取得了令人矚目的成績。

邱耀震表示，翁妤蕎和陳琦恩的父母都是竹科工程師，對孩子們的乒乓球夢想給予了全力支持。翁妤蕎的父親也是一名桌球愛好者，而母親則全程陪伴她的訓練和比賽；陳琦恩的家庭同樣熱愛運動，從小到大一直支持孩子的運動之路，這份堅持和愛，成為他們在賽場上奮鬥的動力源泉。

在比賽中，邱耀震扮演了關鍵角色，他不僅注重技術和戰術的訓練，還不斷的從比賽影片、訓練中檢討問題，規劃孩子技術成長的進度，與選手們建立了深厚的感情，讓他們能夠在訓練中取得最佳效果。

廖宥青與温邯森，也在這次比賽奪下第5名與第11名的好成績，順利取得國手資格。廖宥青的教練賴享均表示，由於沒有企業贊助，幾乎都是家長自掏腰包來支付龐大的訓練費用，場地由教練經營的球館乒乓城進行訓練，也因師資陣容堅強，小選手們都能穩定成長，未來也希望廖宥青到國際上拚搏，相信自己、用盡全力不留遺憾。

温邯森的教練林柏良指出，他與温邯森亦師亦友，除了指導與訓練外，遇到瓶頸與挫折，能夠陪伴與開導他，他也曾經熱門手機遊戲傳說對決去舉例說明比賽時如何閱讀比賽、預判對手以及制定戰術，除了平常的訓練外，也會做大量的溝通以及問與答，讓温邯森學習組織能力，並在球場上能夠與自己對話。

新竹市能創下歷年來最佳成績，總教練郭晉城更是功不可沒，常利用課後與教練群討論訓練方針、戰術對抗、選手的心態調整，更犧牲週末的家庭時間，帶著這些選手們南征北討，只希望這些選手們不斷突破自己，留下最美好的成績與回憶。

包辦冠亞軍的翁妤蕎（右）與陳琦恩（左）都來自東園國小，父母都是竹科工程師。圖／教練提供
包辦冠亞軍的翁妤蕎（右）與陳琦恩（左）都來自東園國小，父母都是竹科工程師。圖／教練提供
廖宥青在這次比賽奪下第5名的好成績，順利取得國手資格。圖／教練提供
廖宥青在這次比賽奪下第5名的好成績，順利取得國手資格。圖／教練提供
温邯森在這次比賽奪下第第11名的好成績，順利取得國手資格。圖／教練提供
温邯森在這次比賽奪下第第11名的好成績，順利取得國手資格。圖／教練提供

桌球

延伸閱讀

被翻出監院1調查報告爆爭議 竹市新任教育處長林立生回應了

共享機車前進香山區有望 第2家業者將3所大學納入評估

桌球／WTT突尼斯挑戰賽 馮翊新黃彥誠男雙奪亞軍

放棄竹科300萬年薪！工程師誇赴日工作「3優勢」：台灣目前比不上

相關新聞

沒資源全靠竹科爸媽支持 竹市4小將獲選少年桌球國手

新竹市4位桌球小將翁妤蕎、陳琦恩、廖宥青及温邯森在2024年「少年桌球排名賽」中，憑藉優異的實力在上百位選手激烈競爭中脫...

歐國盃／德米拉爾獨進2球 率土耳其擋奧地利反撲晉8強

土耳其今天在歐洲國家盃足球賽16強對上奧地利，在經過精采絕倫的龍爭虎鬥，終場以2比1勝出，接下來將與同樣自2008年以來...

多編800萬拚升級…台北馬年底登場 挑戰萬金石後國內第2金級賽事

2024台北馬拉松將於12月14日登場，目前屬於「菁英級」路跑賽事標籤的台北馬，今年將以「金級」賽事規格舉辦，盼能通過世...

大中華同濟會攜手心馨慈善會 用愛心送溫馨關懷弱勢族群

國際同濟會台灣總會大中華同濟會攜手心馨慈善會於今日上午在台中市神岡國中舉辦了一場以關懷弱勢族群為主題的社服活動。此次活動旨在向弱勢家庭提供實質的幫助，發放救濟物資與慰問金，並喚起社會對弱勢群體的關注。

網球／瑞博盃邁入第4屆 小巨人毛冠淮16歲組男單封王

邁入第4屆的瑞博盃全國青少年網球錦標賽今天16歲男、女子單打冠軍出爐，分別由毛冠淮、林郁晨奪冠，由瑞博企業董事長同時也是...

環法賽首位單站黑人冠軍！24歲厄垂利亞車神獎獻「所有非洲人」

非洲厄利垂亞自由車選手傑邁爾（Biniam Girmay）1日拿下2024年環法自由車賽（ Tour de France...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。