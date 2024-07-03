沒資源全靠竹科爸媽支持 竹市4小將獲選少年桌球國手

新竹市4位桌球小將翁妤蕎、陳琦恩、廖宥青及温邯森在2024年「少年桌球排名賽」中，憑藉優異的實力在上百位選手激烈競爭中脫穎而出，順利取得少年國手資格。其中包辦冠亞軍的翁妤蕎與陳琦恩都來自東園國小，父母都是竹科工程師。指導教練邱耀震表示，選手們沒有學校及外界資源，靠的是家長不斷支持，打進排名賽只是個開始，會繼續追求卓越。

邱耀震指出，比賽前半年，翁妤蕎因腳踝反覆腫脹疼痛，面對比賽的巨大壓力，這段期間經歷了身體和心理上的雙重考驗，翁妤蕎的爸媽也積極帶著孩子到各診所治療、復健，並透過不斷溝通、鼓勵、建立信心，最終翁妤蕎憑著對桌球的熱愛和強烈的信念，克服了重重困難，取得了令人矚目的成績。

邱耀震表示，翁妤蕎和陳琦恩的父母都是竹科工程師，對孩子們的乒乓球夢想給予了全力支持。翁妤蕎的父親也是一名桌球愛好者，而母親則全程陪伴她的訓練和比賽；陳琦恩的家庭同樣熱愛運動，從小到大一直支持孩子的運動之路，這份堅持和愛，成為他們在賽場上奮鬥的動力源泉。

在比賽中，邱耀震扮演了關鍵角色，他不僅注重技術和戰術的訓練，還不斷的從比賽影片、訓練中檢討問題，規劃孩子技術成長的進度，與選手們建立了深厚的感情，讓他們能夠在訓練中取得最佳效果。

廖宥青與温邯森，也在這次比賽奪下第5名與第11名的好成績，順利取得國手資格。廖宥青的教練賴享均表示，由於沒有企業贊助，幾乎都是家長自掏腰包來支付龐大的訓練費用，場地由教練經營的球館乒乓城進行訓練，也因師資陣容堅強，小選手們都能穩定成長，未來也希望廖宥青到國際上拚搏，相信自己、用盡全力不留遺憾。

温邯森的教練林柏良指出，他與温邯森亦師亦友，除了指導與訓練外，遇到瓶頸與挫折，能夠陪伴與開導他，他也曾經熱門手機遊戲傳說對決去舉例說明比賽時如何閱讀比賽、預判對手以及制定戰術，除了平常的訓練外，也會做大量的溝通以及問與答，讓温邯森學習組織能力，並在球場上能夠與自己對話。