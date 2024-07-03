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歐國盃／德米拉爾獨進2球 率土耳其擋奧地利反撲晉8強

中央社／ 德國萊比錫2日綜合外電報導
土耳其中後衛德米拉爾(右)一人獨進2球，率隊擊敗奧地利晉級8強。 路透
土耳其中後衛德米拉爾(右)一人獨進2球，率隊擊敗奧地利晉級8強。 路透

土耳其今天在歐洲國家盃足球賽16強對上奧地利，在經過精采絕倫的龍爭虎鬥，終場以2比1勝出，接下來將與同樣自2008年以來首度晉級歐國盃8強的荷蘭捉對廝殺。

法新社報導，土耳其中後衛德米拉爾（Merih Demiral）比賽開始不到1分鐘便讓球隊取得1比0領先，並在比賽第60分前不久再下一城。

德米拉爾踢進個人48場國際賽的第4球之後，奧地利前鋒格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）緊接著於比賽第66分鐘成功將隊友波希（Stefan Posch）開的角球送進球門，縮小頹勢。

然而，奧地利中場鮑加納（Christoph Baumgartner）在下半場傷停補時最後幾秒鐘起腳朝球門奮力一踢，卻被土耳其門將古諾克（Mert Gunok）飛撲神技給擋了下來，無緣追平比分，黯然吞下敗仗。

奧地利國家隊總教練藍格尼克（Ralf Rangnick）賽後向媒體表示：「如果比賽逼進延長賽，我認為我們會贏，因為土耳其隊已筋疲力竭，而我們體能占有上風。」

土耳其贏球大功臣德米拉爾，是繼法國國家隊後衛圖拉姆（Lilian Thuram）1998年世界盃足球賽以來，首位在主要賽事淘汰賽階段一場連續進兩球的歐洲後衛。

土耳其接下來將於德國時間6日在柏林（Berlin），與今天另一場8強賽勝出隊伍荷蘭爭奪4強門票。

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