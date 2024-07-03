歐國盃／德米拉爾獨進2球 率土耳其擋奧地利反撲晉8強
土耳其今天在歐洲國家盃足球賽16強對上奧地利，在經過精采絕倫的龍爭虎鬥，終場以2比1勝出，接下來將與同樣自2008年以來首度晉級歐國盃8強的荷蘭捉對廝殺。
法新社報導，土耳其中後衛德米拉爾（Merih Demiral）比賽開始不到1分鐘便讓球隊取得1比0領先，並在比賽第60分前不久再下一城。
德米拉爾踢進個人48場國際賽的第4球之後，奧地利前鋒格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）緊接著於比賽第66分鐘成功將隊友波希（Stefan Posch）開的角球送進球門，縮小頹勢。
然而，奧地利中場鮑加納（Christoph Baumgartner）在下半場傷停補時最後幾秒鐘起腳朝球門奮力一踢，卻被土耳其門將古諾克（Mert Gunok）飛撲神技給擋了下來，無緣追平比分，黯然吞下敗仗。
奧地利國家隊總教練藍格尼克（Ralf Rangnick）賽後向媒體表示：「如果比賽逼進延長賽，我認為我們會贏，因為土耳其隊已筋疲力竭，而我們體能占有上風。」
土耳其贏球大功臣德米拉爾，是繼法國國家隊後衛圖拉姆（Lilian Thuram）1998年世界盃足球賽以來，首位在主要賽事淘汰賽階段一場連續進兩球的歐洲後衛。
土耳其接下來將於德國時間6日在柏林（Berlin），與今天另一場8強賽勝出隊伍荷蘭爭奪4強門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言