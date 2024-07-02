網球／瑞博盃邁入第4屆 小巨人毛冠淮16歲組男單封王

邁入第4屆的瑞博盃全國青少年網球錦標賽今天16歲男、女子單打冠軍出爐，分別由毛冠淮、林郁晨奪冠，由瑞博企業董事長同時也是中華網球協會副理事長邱錫賢親自頒獎，對於這項已經邁進第4年的台灣青少年最高等級的A級賽事，邱錫賢也提出未來更宏遠的構想，希望能協助提供台灣青少年網球更好的舞台。

瑞博企業公司今年已經邁進第29年，董事長邱錫賢是彰化北斗人，從小就接觸軟網，他說：「小時候經過球場，看到大人在打網球，覺得很有興趣，我先坐在旁邊看，幫忙撿球。熟悉之後，他們會借我球拍揮空拍、打牆壁，那些大人曾受過日本教育、相當嚴格，大概練習兩三個月，才有機會上場對打。一直到北醫唸書後才開始打硬網，我記得，當時我們男、女生都打過大專盃乙組連續幾年的團體冠軍。」

雖然畢業後，逐漸脫離運動圈，但邱錫賢還是將台灣體育時常放在心上，在好友前網協祕書長劉中興引薦下，最開始以贊助台灣職網球員王介甫為主，在4年前才開始掛名贊助台灣青少年網球賽事，邱錫賢說：「台灣很多企業都在說，等有錢之後就會開始回饋社會，但什麼時候才算夠呢？瑞博從事醫療檢測，本身其實是不用廣告，但基於回饋社會以及台灣網球的需要，我們就來做。」

瑞博盃今天在16歲男單決賽，最終由第2種子、高雄新莊高中毛冠淮在6：2、3：0時因對手陳泓叡退賽而獲勝，但毛冠淮在烈日高溫下出賽也贏得並不輕鬆，賽後趕快請人幫忙刮痧也似乎有中暑的跡象，他有點吃不消說：「體表溫度應該有到40度以上，真的很讓人受不了。」

僅有150公分身高的「屏東小巨人」毛冠淮，今年5月才剛打下「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」16歲男單冠軍，他說：「可以拿到冠軍還是蠻開心的，過去我一直被泓叡、子淵等人壓著打，現在算是可以跟他們較多對抗。」

但雖然身材比較矮小，但毛冠淮覺得也不盡然全是缺點，他說：「個子矮其實有好也有壞，好的是腳步會比較快、反應也會比高個子快，但壞的就是會影響到發球的球速。」