大中華同濟會攜手心馨慈善會 用愛心送溫馨關懷弱勢族群

國際同濟會台灣總會大中華同濟會攜手心馨慈善會於今日上午在台中市神岡國中舉辦了一場以關懷弱勢族群為主題的社服活動。此次活動旨在向弱勢家庭提供實質的幫助，發放救濟物資與慰問金，並喚起社會對弱勢群體的關注。活動共募得21萬元，並將這些款項與物資用於發放給35戶低收入家庭，期望能為這些家庭帶來一些溫暖與支持。

活動現場氣氛熱烈，來自各界的志工與愛心人士踴躍參與，親自將救濟物資和慰問金送到受助家庭手中。大中華同濟會會長江金樹在致詞中表示，此次活動的舉辦，不僅是為了提供物質上的幫助，更重要的是希望能夠通過這樣的行動，呼籲社會各界共同關注弱勢群體，讓他們感受到來自社會的溫暖與關愛。江會長強調，幫助弱勢群體是社會各界的共同責任，希望能有更多的人加入到這個行列中來，共同為社會的和諧與進步貢獻力量。

候任會長賴泓名在接受採訪時表示，他將繼續江會長的工作，推動更多類似的公益活動，為弱勢群體提供更多幫助。此次與心馨慈善會的合作，不僅為弱勢家庭帶來了實際的幫助，也增強了社會各界對慈善事業的關注與支持。他強調，未來將致力於拓展大中華同濟會的公益版圖，讓更多需要幫助的人受益。

心馨慈善會會長許嘉玲在接受採訪時表示，心馨慈善會一直以來致力於社會公益，這次能夠與大中華同濟會合作，共同推動這項善舉，感到非常榮幸。她表示，慈善會將會繼續秉持「關愛弱勢，回饋社會」的宗旨，不斷拓展幫助弱勢群體的範圍，努力提升他們的生活品質。

此次活動中，所發放的救濟物資包括基本生活用品及食品等，這些物資的發放，為受助家庭解決了一部分燃眉之急。同時，每戶家庭還領取到了一筆慰問金，這些金錢將幫助他們在生活中度過眼前的難關，活動最後，大中華同濟會與心馨慈善會共同呼籲，希望社會各界能夠持續關注並支持慈善事業，為更多需要幫助的人們帶來希望和溫暖。

此次活動的成功舉辦，離不開各界愛心人士的支持與參與。大中華同濟會與心馨慈善會表示，未來將會繼續攜手，通過更多的慈善活動，為弱勢群體提供幫助與支持。他們也呼籲更多的企業與個人能夠加入到關愛弱勢群體的行列中來，共同為社會的和諧與進步貢獻一份力量。

此次活動雖然已經結束，但關愛弱勢群體的行動不會停止。大中華同濟會與心馨慈善會將會繼續努力，通過更多的慈善活動，讓更多的弱勢家庭感受到社會的溫暖與支持。他們相信，只有社會各界共同努力，才能真正實現社會的和諧與進步。讓我們共同期待，未來會有更多的愛心人士加入到這個行列中來，為更多需要幫助的人們帶來希望和溫暖。

江會長頒發慰問金。國際同濟會台灣總會大中華同濟會提供

江會長頒發慰問金。國際同濟會台灣總會大中華同濟會提供