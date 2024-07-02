環法賽首位單站黑人冠軍！24歲厄垂利亞車神獎獻「所有非洲人」

非洲厄利垂亞自由車選手傑邁爾（Biniam Girmay）1日拿下2024年環法自由車賽（ Tour de France）第3站冠軍，力克本屆230.8公里最長賽段，成為環法賽首位非裔單站車神。

2024年環法賽首站6月29日於義大利佛羅倫斯展開，7月1日賽事進入第3站，長達143.4英里競賽路段（約230.8公里），由皮亞琴察（Piacenza）到杜林（Turin），號稱本屆最長平路站賽事。

華盛頓郵報指出，24歲厄利垂亞選手傑邁爾以5小時26分鐘48秒的成績完賽，在義大利車迷見證下衝向終點線，成為非洲國家站上環法賽冠軍獎台的第一人，寫下賽史新篇章。

傑邁爾賽後激動表示將奪冠榮耀獻給「所有非洲人」，「我們已經是重大賽事的一部分，現在是我們的時刻，我們的時代」。

傑邁爾2022年也曾在環義賽第10站奪冠，打破百年賽史，成為賽史第一位非裔單站冠軍。

自由車界每年賽季的重大盛事分別為環法自由車賽、環義自由車賽與環西自由車賽。