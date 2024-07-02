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歐國盃／葡萄牙PK戰險勝斯洛維尼亞 8強將強碰法國

中央社／ 法蘭克福1日綜合外電報導
葡萄牙PK大戰靠門將柯斯塔（Diogo Costa）救下3球，驚險獲勝晉級8強，下一戰將對上法國。 法新社
葡萄牙PK大戰靠門將柯斯塔（Diogo Costa）救下3球，驚險獲勝晉級8強，下一戰將對上法國。 法新社

葡萄牙今天與斯洛維尼亞在歐國盃歷經延長賽仍難分勝負，PK大戰靠門將柯斯塔（Diogo Costa）救下3球，驚險獲勝晉級8強，下一戰將對上法國。

今天葡萄牙與斯洛維尼亞之戰，葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）多次試圖攻門，但始終無法建功。兩隊踢進延長賽，C羅得到罰踢12碼的機會，可惜依然無法破門，這讓他一度激動的落下男兒淚。

即便如此，葡萄牙對C羅沒有失去信心，PK戰仍將他安排在第1點，這次他恢復了狀態，順利為球隊拿下第1點，排在他後面的費南德斯（BrunoFernandes）、柏納多席瓦（Bernardo Silva）也都成功破網。

斯洛維尼亞這邊，負責在PK戰前3點操刀的伊利西奇（Josip Ilicic）、巴爾科維奇（Jure Balkovec）、維比奇（Benjamin Verbic）陸續攻門，但球都被柯斯塔擋下，讓葡萄牙驚險獲勝。

C羅說：「最初是難過，接著又是喜悅，這就是足球，有難以解釋的時刻，也有狀況百出的時候。」

「斯洛維尼亞整場比賽都在拚防守，當這種情況發生時，一切都會變得艱難。」

39歲的C羅生涯前5次參加歐國盃都有進球紀錄，但這次踢了4戰，進球數仍未開張。

C羅 歐國盃

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