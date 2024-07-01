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足球／安聯小小世界盃送足球員出國培訓 林聖洋萌旅外夢

中央社／ 台北1日電
安聯小小世界盃送足球員出國培訓，林聖洋(右)萌旅外夢。
安聯小小世界盃送足球員出國培訓，林聖洋(右)萌旅外夢。

安聯小小足球世界盃全國總決賽7月6、7日將登場，今年仍將選出優秀潛力球員到國外培訓；台灣小將林聖洋去年獲得培訓機會，對國外球場設備留下深刻印象，心中也悄悄埋下旅外種子。

全國最大幼兒足球盃賽安聯小小世界盃，今年維持U6至U15共有5個組別，吸引共1107支球隊報名，歷經7區預賽後，每縣市每個組別的第1名晉級全國總決賽，各個組別也將邀請1隊離島公益球隊參加總決賽，7月6日、7日將齊聚在台北市立大學天母校區體育館、田徑場爭奪金盃。

主辦單位今年仍會遴選優秀潛力選手到國外參加培訓，而去年曾赴德國慕尼黑參加夏令營的3名台灣小將，包括林聖洋、吳國銓、巴湃．嘎當．拉拉格斯今天也現身記者會分享經驗。

就讀新竹建功高中一年級的林聖洋，自8歲開始接觸足球，起因於外婆覺得他在家裡太活潑，因此送他去踢足球，開啟他與足球間緣分。

林聖洋表示，那次到德國訓練，觀察當地球場設備完善，且與當地球員相處不錯，讓他開始夢想未來有機會能旅外，而他也鼓勵其他選手能把握培訓機會，抱持開放心態，融入新的環境。

林聖洋透露，他視阿根廷球星梅西Lionel Messi）為偶像，希望自己未來也能像梅西那樣，在球場上展現王者風範。

Lionel Messi 梅西 田徑

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