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歐國盃／比法16強對戰 兩國邊境封路防球迷滋事

中央社／ 布魯塞爾1日專電
比利時備戰。 法新社
比利時備戰。 法新社

歐洲國家盃足球賽今將舉行法國對比利時的16強對戰淘汰賽，兩國邊境10個城市共同宣布將在跨境道路設置路障及檢查哨，以避免雙方球迷滋事。

歐國盃（Euro 2024）的比法對戰將在1日歐洲時間下午6點（台北時間晚上12點）於德國杜塞道夫開賽。比利時通訊社（Belga）報導，位在比法邊境的8個法國城市和2個比利時城市發表共同聲明，表示將自當地時間下午4點起管制跨境道路，夜間再視情況許可解除。

這些城市今天也不允許大型公眾聚會。其中一位市長表示，希望這場比賽的氣氛和結果將會以公平競賽、歡宴和彼此尊重的價值留下註解。

比利時通訊社指出，這場歐國盃8強爭奪戰將是比利時國足「紅魔鬼」隊與法國國家隊的第76場對抗賽，而近年來比利時已對法國連輸兩場，包括2018年在俄羅斯舉行的世界盃準決賽，以及2021年歐洲國家聯賽的準決賽。

比利時上一次打敗法國是2015年在巴黎的友誼賽，過往重要賽事的決賽都未曾贏過法國，為今夜對戰增添緊繃氛圍。

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