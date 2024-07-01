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羽球／突然倒地抽搐不止！陸17歲小將魂斷賽場 姊姊悲喊：我們等你回來

聯合新聞網／ 綜合報導
17歲的中國羽球小將張志傑在2024亞洲青年羽毛球錦標賽團體小組賽時突然在場上暈厥倒地，送醫後仍不治身亡。 翻攝自youtube頻道世一劈
17歲的中國羽球小將張志傑在2024亞洲青年羽毛球錦標賽團體小組賽時突然在場上暈厥倒地，送醫後仍不治身亡。 翻攝自youtube頻道世一劈

2024亞洲青年羽毛球錦標賽在印尼舉辦，聚集各國年輕選手的殿堂卻出現球員猝死的悲劇。17歲的中國羽球小將張志傑在比團體小組賽時突然在場上暈厥倒地，送醫後仍不治身亡。

事件發生的影片迅速在網路傳開，只見影片中張志傑與選手正在熱身，在一次揮拍後張志傑突然倒地並伴隨強烈抽搐，過程中他曾試圖爬起，但僅微微抬頭後便倒地，沒再爬起。

亞羽聯和印尼羽協事後在公告中提到，張志傑被送醫後於當地時間6月30日23時20分去世。他在小組賽對陣日本隊的比賽中暈倒，在不到兩分鐘的時間內就被救護車送往醫院。他們也向張志傑的家屬送上慰問，「世界羽壇失去了一位天才選手。」但張志傑的姊姊在微博發文中說道：「（張志傑）經過了漫長的等待之後醫護人員才趕到，一直在聯繫教練，直到9點半左右我們才聯繫上，得知最後的是轉院治療，最後告訴我們已經去世。」她進一步質疑當下的急救措施等是否恰當，「你說第一時間就救助了，你說當地的醫療條件太差了，我還是不能接受。」

張志傑2007年出生於中國嘉興，2023年進入國家青年隊，獲得過2022年全國U系列羽毛球比賽U15-17總決賽15歲組男子單打冠軍、2024年荷蘭青年羽毛球國際賽男單冠軍等獎項，是羽球界的明日之星。對於弟弟的殞落，姊姊悲痛道：「昨天他還在分享自己吃的晚飯給媽媽，昨天是我的生日，他還沒有跟我說姊姊生日快樂，你說你打完比賽之後要回家裡住兩天的，我們都在等你回來。」

張志傑 羽球

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