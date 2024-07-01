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LPGA／陶氏錦標賽最終回合 徐薇淩、程思嘉搭檔獲第8

中央社／ 台北1日電
徐薇淩(左)與程思嘉。 法新社
徐薇淩(左)與程思嘉。 法新社

採團體賽性質的LPGA陶氏錦標賽今天結束最終回合賽事，台灣組合徐薇淩程思嘉以4天低於標準16桿的264桿、並列第8作收，這也是徐薇淩本季第2場獲得前10名的比賽。

LPGA陶氏錦標賽（Dow Championship）從2019年開辦，今年總獎金提升到300萬美元（約新台幣9816萬元）。賽事採2人1隊的團體賽，第1、3回合打4人2球（同隊2人輪流打同一球），第2、4回合打4人4球（同隊2人各自擊球，取較佳桿數）。

這場比賽前2回合結束，徐薇淩和程思嘉一度以128桿並列領先，第3回合打完也僅落後領先組合3桿，很有機會爭奪冠軍。

只可惜今天進行的最終回合，在較容易拚桿數的4人4球賽制，2人表現雖然正常但還不夠出色，徐薇淩全場抓3博蒂、吞1柏忌，程思嘉則抓4博蒂，其中3個博蒂都出現在同1洞，失去降低桿數的機會，這場比賽則是程思嘉本季首場前10名。

徐薇淩在接受中央社訪問時表示，確實有些可惜，「但我覺得我們都很努力在拚博蒂，最後一天的旗桿位置還是有點難度，不過這場比賽我們都玩得很開心。」

至於台灣另一組合錢珮芸、侯羽桑，今天是合力繳出64桿的佳績，並以4天低於標準13桿的267桿、並列第23名作收。

取得代表台灣參加巴黎奧運女子高爾夫資格的錢珮芸、徐薇淩，預計稍事休息後還會轉往法國，參加7月11日開打的LPGA年度第5大賽、總獎金800萬美元（約新台幣2.6億元）的法國依雲錦標賽（The EvianChampionship）。

LPGA 徐薇淩 程思嘉

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