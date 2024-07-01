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歐國盃／烏龍球沒亂陣腳 西班牙大勝喬治亞挺進8強

中央社／ 綜合外電報導
西班牙大勝喬治亞，晉級8強。 法新社
西班牙大勝喬治亞，晉級8強。 法新社

西班牙今天在歐洲國家盃對陣喬治亞，一開始就奉送對方烏龍球意外落後，幸好這支3屆冠軍得主不受影響，上半場扳平後，下半場再進3球，終場就以4比1大勝，晉級8強。

西班牙後衛勒諾曼德（Robin Le Normand）送上的烏龍球，意外讓喬治亞在第18分鐘先下一城，這是西班牙在本屆歐國盃丟失的第一球。

但西班牙隨即重整旗鼓，在第39分鐘靠著英超曼城中場「羅德里」耶南德茲（Rodri Hernandez）進球，在上半場以1比1扳平比數。

西班牙在下半場仍持續強攻，魯伊斯（Fabian Ruiz）在第51分鐘頭槌進球，讓西班牙取得反超後，21歲小將威廉斯（Nico Williams）和隊友奧爾莫（Dani Olmo）在第75及第83分鐘各添一球，讓西班牙勝券在握。

耶南德茲說：「我們有些地方需要改進，這場比賽有時踢得沒那麼好，但整體而言我們更勝一籌。」

接下來西班牙將在8強賽與東道主德國正面對決，重演2008年歐國盃決賽戲碼。當年西班牙以1比0獲勝，開啟了宰制國際足壇的黃金時代。

喬治 歐國盃 歐洲國家盃

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